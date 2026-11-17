Por RICARDO ZIMERMAN

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La visita del papa León XIV dejó algo más que una sucesión de ceremonias multitudinarias, mensajes religiosos y expresiones de adhesión popular. También expuso una realidad que el Gobierno de Javier Milei difícilmente pueda ignorar: la discusión sobre el rumbo económico ya no se limita a los indicadores, las proyecciones de los mercados o las metas acordadas con los organismos internacionales. Hay una dimensión social que reclama atención y que encontró en la palabra de la Iglesia una voz con capacidad para instalarla en el centro del debate público. El fenómeno tiene una particularidad política: el oficialismo todavía no parece haber dimensionado hasta dónde puede llegar ese nuevo escenario.

León XIV no llegó a la Argentina para intervenir en la disputa partidaria ni para ofrecer una plataforma de oposición al Gobierno. Sus mensajes tuvieron una naturaleza pastoral, con referencias a la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo y la necesidad de construir una sociedad que no abandone a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, en un país atravesado por profundas dificultades económicas, esas palabras adquieren inevitablemente una traducción política. La Iglesia dispone de una legitimidad institucional y una llegada territorial que ningún espacio partidario puede reproducir con facilidad. Y esa capacidad puede convertirse en un factor de peso cuando las consecuencias del ajuste comiencen a ocupar un lugar todavía más importante en las preocupaciones de la sociedad.

El Gobierno construyó buena parte de su identidad sobre la confrontación con las estructuras tradicionales y la defensa de un programa económico que considera indispensable para terminar con décadas de desequilibrios. La estabilización fiscal, la reducción del gasto y la desregulación fueron presentadas como condiciones necesarias para recuperar la confianza y poner en marcha una economía productiva. El problema aparece cuando el éxito de esa estrategia se mide casi exclusivamente por la evolución de las variables macroeconómicas, mientras una parte de la población continúa esperando que la recuperación llegue a sus hogares. La economía puede mostrar señales de ordenamiento y, al mismo tiempo, convivir con dificultades que no encuentran respuesta inmediata.

Allí aparece una de las principales advertencias que dejó el paso del Pontífice. La estabilidad no puede transformarse en una finalidad que justifique cualquier consecuencia sobre la vida cotidiana. Un programa económico necesita resultados, pero también debe construir condiciones para que esos resultados sean percibidos por la mayoría. El equilibrio de las cuentas públicas es una herramienta y no un objetivo social en sí mismo. Cuando el costo de alcanzarlo se prolonga, la discusión deja de ser exclusivamente técnica y se convierte en un problema político de primera magnitud.

La Iglesia parece haber recuperado un espacio que durante años fue disputado por las organizaciones sociales y los partidos que se presentaban como representantes de los sectores más castigados. El peronismo, particularmente en sus distintas expresiones kirchneristas, intentó apropiarse históricamente de ese discurso, aunque su paso por el poder dejó contradicciones difíciles de disimular. La inflación, el deterioro de los ingresos y la persistencia de la pobreza terminaron debilitando buena parte de aquella representación. Ahora, la institución religiosa cuenta con una oportunidad para expresar demandas que exceden las diferencias partidarias y que encuentran eco en sectores que no necesariamente se identifican con una oposición política.

Sería un error que Milei interpretara esas advertencias como una operación destinada a desestabilizar su administración. La crítica social no constituye necesariamente una conspiración ni una adhesión automática a quienes pretenden regresar al poder. Puede expresar, sencillamente, el malestar de quienes acompañaron el cambio de rumbo, aceptaron sacrificios y todavía no encuentran una mejora concreta en sus condiciones de vida. La respuesta presidencial frente a ese fenómeno será determinante para establecer si el oficialismo está dispuesto a incorporar sensibilidad social a su programa o si continuará considerando que cualquier cuestionamiento representa una resistencia al proceso de transformación.

En ese contexto, el Presupuesto 2027 aparece como una prueba política que trasciende la discusión parlamentaria. Las negociaciones con gobernadores y bloques aliados obligan al Gobierno a reconocer que la administración de los recursos públicos requiere acuerdos, concesiones y prioridades que no siempre coinciden con la ortodoxia fiscal. Las partidas destinadas a discapacidad, universidades y obras provinciales muestran que la realidad institucional impone demandas que no pueden resolverse únicamente mediante declaraciones sobre la necesidad de reducir el gasto. La búsqueda de consensos será una medida de la capacidad política de Milei para abandonar la lógica de la confrontación permanente sin renunciar a los objetivos centrales de su programa.

La discusión presupuestaria también expone una contradicción que el oficialismo deberá administrar. Si el ajuste constituye el principal instrumento para sostener la estabilidad, la insuficiencia de recursos puede terminar debilitando áreas cuya recuperación resulta indispensable para consolidar el crecimiento. No alcanza con conseguir respaldo legislativo para aprobar una ley. Es necesario que esa herramienta permita organizar las prioridades del Estado, ofrecer previsibilidad y evitar que los compromisos asumidos se conviertan en promesas difíciles de cumplir. La relación con los gobernadores será especialmente importante porque buena parte de la gobernabilidad dependerá de que las provincias encuentren motivos concretos para sostener el acuerdo con la Casa Rosada.

A las dificultades económicas se agregan las tensiones internas de La Libertad Avanza, donde la construcción del poder parece avanzar a un ritmo diferente del que exige la gestión. Las diferencias entre los distintos sectores, las disputas por los espacios institucionales y las especulaciones sobre las candidaturas futuras muestran que la organización oficialista todavía está lejos de consolidar un mecanismo estable de convivencia. La discusión sobre el lugar de Patricia Bullrich y el papel que tendrá en la estrategia electoral constituye una muestra de esa incertidumbre. El Gobierno necesita dirigentes con capacidad para ampliar su representación, pero las pulseadas internas pueden terminar debilitando precisamente aquello que pretende fortalecer.

Milei parece convencido de que su liderazgo puede ordenar esas diferencias y que una eventual reelección permitirá abrir una competencia sucesoria dentro del espacio. Sin embargo, la política no funciona con la previsibilidad de un modelo económico ni las ambiciones individuales desaparecen por decisión presidencial. Una interna anticipada puede convertirse en un mecanismo de renovación, pero también en una fuente de fragmentación si no existen reglas compartidas y una conducción capaz de garantizar que las diferencias no terminen paralizando la gestión.

El mensaje de León XIV introduce, en definitiva, una pregunta que el Gobierno tendrá que responder mucho antes de que comience la próxima campaña electoral: qué significa gobernar cuando la estabilidad económica todavía no se traduce en bienestar generalizado. La sociedad puede comprender la necesidad de ordenar las cuentas públicas, pero esa comprensión no constituye un cheque en blanco ni elimina las expectativas de progreso. La legitimidad de un proyecto político no se sostiene indefinidamente sobre la promesa de un futuro mejor.

La Argentina necesita equilibrio fiscal, inversiones, crecimiento y previsibilidad. Pero también necesita trabajo, oportunidades y una red institucional capaz de acompañar a quienes quedan rezagados durante las transformaciones económicas. La Iglesia encontró en esa preocupación un espacio de representación que el Gobierno no debería subestimar. El desafío de Milei no consiste en discutir con el Papa ni en disputar protagonismo con una institución de larga trayectoria, sino en demostrar que su programa puede ofrecer algo más que disciplina económica. Porque una economía ordenada que no consigue mejorar la vida de las personas corre el riesgo de convertirse en un éxito estadístico y un fracaso político.