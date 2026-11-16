Lo que empezó como un intento de mostrar autoridad terminó convertido en material para el humor popular. En Rafaela, la creatividad de los vecinos parece ir bastante más rápido que algunas iniciativas municipales. Y ahora hasta tiene título de serie.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Una escena protagonizada por Viotti terminó convertida en material de parodia.

La cuenta RAFAELANDIA.OK encontró en el episodio una oportunidad para el humor.

El apodo «Bukele de maceta» refleja la ironía con la que algunos vecinos interpretaron la escena.

La utilización de recursos públicos para acciones de comunicación merece explicaciones.

La autoridad de un intendente se mide por los resultados de su gestión, no por el personaje que representa.

Hay algo que los políticos deberían aprender de una vez por todas: el humor de la gente no se puede controlar, censurar ni contratar con fondos públicos. Y cuando la ciudadanía decide reírse del poder, no hay campaña de comunicación que alcance para evitarlo.

Lo que comenzó como una bravuconada del intendente Leonardo Viotti, en un intento de transmitir una imagen de autoridad y mano dura, terminó recorriendo un camino bastante diferente al que seguramente imaginaban sus asesores. Algunos, con bastante ironía, empezaron a bautizarlo como una especie de Bukele de maceta. Otros directamente encontraron en aquella puesta en escena un motivo para reírse.

Pero la historia no terminó ahí.

Una cuenta de Instagram, RAFAELANDIA.OK, tuvo la brillante idea de convertir el episodio en una parodia y regalarnos algo que en estos tiempos no abunda demasiado: una buena carcajada.

Y así nació, al menos en el imaginario popular, una producción que bien podría tener su lugar en las plataformas de streaming: “EL CAPO, CAPO”, próximamente en Netflix.

La serie promete humor, actuaciones memorables, escenas de autoridad, gestos de firmeza y, por supuesto, un protagonista convencido de que está filmando una película de acción cuando, aparentemente, el público está mirando una comedia.

Por ahora no sabemos si Netflix comprará los derechos, si habrá segunda temporada o si aparecerá algún personaje nuevo. Lo que sí sabemos es que Rafaelandia.ok consiguió transformar una escena de la política local en una pieza de humor que merece aplausos.

Cuando la realidad supera a la ficción

Ahora bien, detrás de las bromas hay algo que merece una reflexión bastante menos divertida.

Un intendente tiene la responsabilidad de gobernar, administrar los recursos públicos, ocuparse de los problemas de la ciudad y dar respuestas a los vecinos. No está para protagonizar espectáculos personales ni para convertir la gestión municipal en una puesta en escena destinada a fabricar una imagen de hombre fuerte.

La autoridad no se construye a los gritos, con gestos teatrales ni con escenografías de película. Se construye gestionando, resolviendo problemas y demostrando resultados.

Y aquí aparece la parte menos graciosa de esta historia: si para sostener determinadas acciones se utilizan recursos, personal, logística o dinero de todos los rafaelinos, la pregunta es inevitable: ¿cuánto cuesta esta representación y qué beneficio concreto obtiene la ciudad?

Porque una cosa es que un vecino haga una parodia con su teléfono y otra muy distinta es que el municipio utilice recursos públicos para alimentar una estrategia de imagen.

Los vecinos pueden hacer humor. Tienen todo el derecho del mundo. Es más, en una democracia saludable, reírse de quienes gobiernan es una forma legítima de expresión y de control ciudadano.

El problema aparece cuando quienes tienen la obligación de administrar la ciudad parecen demasiado preocupados por representar un personaje.

Viotti quizás quería instalar la imagen de un intendente implacable. Rafaelandia.ok encontró otro género cinematográfico.

Y mientras algunos se toman demasiado en serio el papel de protagonistas, los vecinos ya están preparando los pochoclos.

Título de la próxima producción: “El Capo, Capo”.

Género: comedia política.

Locación: Rafaela.

Presupuesto: habrá que preguntarle al municipio.

Público recomendado: todos los rafaelinos.

Y una advertencia para el protagonista: las críticas pueden ser molestas, pero cuando la gente empieza a hacer memes, es porque la historia ya dejó de pertenecerle al guionista.