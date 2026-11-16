Patricia Bullrich intenta convencer a Juan Pedro Aleart para que sea candidato a gobernador de Santa Fe. La jugada tiene un doble objetivo: desafiar a Karina Milei y a los Menem con la construcción de poder territorial propio y, al mismo tiempo, instalar una carta de negociación con Maximiliano Pullaro, a quien busca sumar a su proyecto presidencial.

Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a LPO que Bullrich viene dialogando sobre esa posibilidad con el ex periodista, aunque todavía no hay una definición. “Aleart no solo tiene que estar dispuesto a dar la pelea por la Gobernación, sino también a bajarse en caso de un acuerdo con Pullaro”, explicó a LPO un dirigente al tanto de las conversaciones.

La eventual candidatura del ex conductor del noticiero más visto de Rosario podría convertirse en un problema para las aspiraciones de reelección de Pullaro. El motivo es electoral: el gobernador y La Libertad Avanza comparten buena parte del electorado antiperonista, que podría terminar dividido entre tres candidaturas si Aleart decide competir.