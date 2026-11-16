Por Carlos Zimerman

El juez de la Corte Suprema, nacido en Rafaela, multiplicó sus apariciones públicas, difundió entrevistas, conferencias y reflexiones personales. ¿Se trata solamente de promocionar su nuevo libro o hay una estrategia detrás? En política, los movimientos rara vez son inocentes. Y cuando quien se mueve es Ricardo Lorenzetti, las preguntas empiezan a multiplicarse.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Ricardo Lorenzetti modificó su habitual perfil bajo y comenzó a tener una presencia mucho más activa en las redes sociales.

Sus recientes entrevistas y conferencias, entre ellas la concedida a Infobae, dejaron definiciones sobre el país, las instituciones y el liderazgo.

La aparición de su nuevo libro, El liderazgo del caos, no necesariamente explica por sí sola esta exposición pública.

Su pasado y sus conocidas aspiraciones de participar de una elección popular alimentan las especulaciones sobre un eventual desembarco político.

Con vistas a 2027, su nombre abre un interrogante: ¿está construyendo un perfil público que trascienda su función como integrante de la Corte Suprema?

El silencio también comunica, pero Lorenzetti parece haber decidido que llegó la hora de hablar

Hay algo que llama la atención en el comportamiento público de Ricardo Lorenzetti. El rafaelino, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2004, nunca fue precisamente un magistrado que necesitara aparecer todos los días en los medios para hacer conocer sus ideas. Su estilo fue históricamente más reservado, aunque eso no le impidió intervenir públicamente en debates institucionales y políticos.

Sin embargo, en los últimos días parece haber cambiado el libreto. Sus redes sociales comenzaron a mostrar una actividad mucho más intensa, con fragmentos de conferencias, exposiciones, entrevistas y reflexiones personales. Entre ellas, la reciente conversación con Infobae, en la que dejó definiciones sobre la crisis de representación, el futuro de la democracia, la dirigencia argentina y la necesidad de construir un nuevo liderazgo.

Y acá aparece la pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué está buscando realmente Ricardo Lorenzetti?

No alcanza con decir que está promocionando su libro El liderazgo del caos. Esa explicación puede ser parte de la estrategia, pero difícilmente alcance para comprender el significado de una exposición pública que, por su intensidad y oportunidad, merece una lectura más amplia.

El libro, las ideas y algo más

En la entrevista con Infobae, Lorenzetti habló de una dirigencia política que, según su diagnóstico, perdió conexión con la sociedad. Cuestionó a quienes siguen mirando el pasado, planteó la necesidad de recuperar ideales comunes y sostuvo que el país necesita un liderazgo capaz de interpretar los cambios de época.

No son definiciones menores. Tampoco son exclusivamente jurídicas. Son conceptos que pertenecen al terreno de la política, de la construcción de poder y de la discusión sobre el futuro de la Argentina.

Su libro, publicado en 2025, desarrolla precisamente esa mirada. Pero hay una diferencia entre escribir sobre política, presentar un libro y comenzar a instalar sistemáticamente un discurso en el espacio público.

Lorenzetti parece estar haciendo lo segundo, aunque todavía no sepamos con qué objetivo final.

Tiempo atrás ya se había especulado con sus aspiraciones presidenciales. En una entrevista con Newsweek, el propio magistrado rechazó esa posibilidad y llegó a afirmar que ser presidente sería para él un sacrificio. También negó que estuviera pensando en competir por la Gobernación de Santa Fe.

Esas declaraciones existen y deben ser consideradas. Pero tampoco convierten en irrelevante el interrogante sobre su futuro político.

El comentario que puede esconder una clave

Hay un detalle que me llamó particularmente la atención. Después de observar uno de los reels que Lorenzetti publicó en Instagram, encontré entre los comentarios de sus seguidores uno que decía: «Felicitaciones, compañero Lorenzetti».

Puede parecer una expresión más entre cientos de comentarios. Sin embargo, tiene una carga simbólica interesante.

El término compañero no es una palabra cualquiera en la cultura política argentina. Y Lorenzetti, por su trayectoria y por las interpretaciones que históricamente generó su pensamiento, no es un personaje ajeno a ese universo.

Siempre se lo vinculó con una sensibilidad política cercana al peronismo, aunque no corresponde confundir esa tradición con el kirchnerismo. Su discurso reciente, centrado en la institucionalidad, el humanismo, la participación y la reconstrucción de consensos, permite identificar puntos de contacto con sectores del peronismo que buscan diferenciarse de las posiciones más confrontativas.

No estamos diciendo que exista una candidatura, un acuerdo partidario o una operación electoral en marcha. No hay elementos públicos suficientes para afirmarlo. Pero sí hay razones para preguntarse si Lorenzetti está interesado en ampliar su protagonismo más allá de los tribunales.

El escenario de 2027 y la búsqueda de un peronismo diferente

Hay otro elemento que no puede dejarse de lado: el calendario electoral.

El año 2027 tendrá una elección presidencial y el peronismo todavía enfrenta una discusión central: cómo reconstruir una alternativa competitiva sin quedar atrapado nuevamente en la identidad política del kirchnerismo.

Existe un sector del electorado que acompañó a Javier Milei porque no encontraba otra alternativa a la dirigencia tradicional. Ese voto no necesariamente representa una adhesión ideológica permanente al Presidente. Y una parte de ese electorado podría sentirse más cómoda con una propuesta de perfil moderado, institucional y alejada de los enfrentamientos permanentes.

En ese escenario aparecen nombres como Juan Schiaretti, Martín Llaryora y otros dirigentes que buscan representar una corriente diferente dentro del peronismo.

¿Podría aparecer Lorenzetti en esa conversación?

Es una hipótesis, no una información confirmada. Pero tampoco es una pregunta descabellada cuando se observa que el magistrado está hablando cada vez más de liderazgo, de sociedad, de futuro y de política.

Y hay algo más: Lorenzetti tiene una particularidad que pocos dirigentes pueden exhibir. No proviene de la carrera política tradicional, sino del máximo tribunal de Justicia del país. Su eventual participación electoral abriría, además, un debate inevitable sobre la independencia judicial, la separación de poderes y la necesidad de respetar las incompatibilidades constitucionales y legales.

Lorenzetti nunca fue un hombre sin ambiciones

Quienes conocen su trayectoria saben que estamos frente a una personalidad con una fuerte vocación de protagonismo institucional e intelectual. Su recorrido en la Corte, su producción académica y su participación en debates nacionales muestran que no es alguien dispuesto a limitar su pensamiento al expediente judicial.

En una entrevista anterior llegó a explicar que su responsabilidad era hablarle a la sociedad y defender el Estado de Derecho. También rechazó expresamente las versiones sobre una candidatura presidencial.

Hay que tomar sus palabras en serio. Pero también es legítimo analizar sus movimientos y preguntarse qué lugar pretende ocupar en la discusión pública argentina.

Porque una cosa es ser un juez que opina sobre los problemas del país y otra muy distinta es convertirse en una figura que construye un discurso con proyección nacional.

Y Lorenzetti, por estos días, está haciendo exactamente eso: instalando ideas, difundiendo sus intervenciones y poniendo su pensamiento en circulación.

¿Una bola de ensayo o el comienzo de algo más grande?

Quien estas líneas escribe no cree que toda esta actividad pueda explicarse simplemente por la promoción de un libro. Sería una interpretación demasiado sencilla para una personalidad que conoce perfectamente los tiempos, los códigos y las consecuencias de cada aparición pública.

¿Está preparando el terreno para una eventual participación política? ¿Busca instalarse como una referencia de un peronismo moderado? ¿O simplemente decidió que, a esta altura de su carrera, quiere tener una voz más influyente en el debate nacional?

Por ahora no hay respuestas definitivas.

Lo que sí hay es un cambio de comportamiento que merece atención. Y cuando alguien que durante años mantuvo un perfil relativamente reservado decide multiplicar sus apariciones, sus entrevistas y sus mensajes, lo razonable es preguntarse por qué.

Lorenzetti nació en Rafaela, llegó a la Corte Suprema y construyó una trayectoria que lo convirtió en una figura de alcance nacional. No necesita demostrar que tiene capacidad para discutir los grandes problemas argentinos. La cuestión es si pretende seguir haciéndolo desde un tribunal o si, en algún momento, buscará hacerlo desde otro lugar.

No olvidemos un detalle: alguna vez se le atribuyó el deseo de ser elegido por el voto popular. Él lo negó cuando se lo preguntaron directamente, pero la cuestión de sus aspiraciones políticas nunca desapareció del todo de las conversaciones.

Quizá estemos ante una simple estrategia de comunicación. Quizá sea una manera de posicionar su pensamiento y su libro. O quizá estemos viendo los primeros movimientos de una construcción política que todavía no tiene nombre ni candidato declarado.

En política, las candidaturas no siempre comienzan con un lanzamiento. A veces empiezan mucho antes, con la instalación de una figura, un discurso y una idea.

Y si dentro de unos meses el nombre de Ricardo Lorenzetti comienza a circular con mayor fuerza en las conversaciones sobre la sucesión presidencial, nadie debería sorprenderse demasiado.

Por ahora, el juez dice que no quiere ser presidente. Sus apariciones públicas no prueban lo contrario. Pero hay una pregunta que seguirá flotando en el ambiente político: ¿Lorenzetti está hablando como juez que quiere influir en la sociedad o como alguien que podría estar imaginando un futuro fuera de la Corte?

Y quizás ahí aparezca la paradoja más interesante de toda esta historia. Si Lorenzetti finalmente decidiera dar el salto a la política, podría encontrarse con algo que hoy parece impensado: sectores del peronismo que, sin sentirse representados por el kirchnerismo, podrían mirar su figura como una alternativa. Y también votantes que alguna vez eligieron a Milei para terminar con el pasado, pero que hoy podrían buscar una opción diferente.

No sería la primera vez que la política argentina obliga a muchos a tragarse sus propias convicciones. Algunos lo harían invocando la reserva moral; otros, directamente, tapándose la nariz, como quien tiene que tomar una cucharada de aceite de ricino. Porque una cosa es admirar las ideas de un candidato y otra muy distinta es terminar votándolo por considerar que es la alternativa disponible.

¿Podría suceder con Lorenzetti? Hoy parece una especulación. Pero si algo nos enseñó la política argentina es que las sorpresas electorales no siempre nacen de los amores, sino también de los rechazos.

Y quién sabe si, dentro de unos meses, algunos que hoy ni siquiera imaginan esa posibilidad terminan encontrando en el rafaelino una opción electoral. Por ahora Lorenzetti no dice que quiere ser presidente. Pero tampoco podemos ignorar que sus movimientos están generando una pregunta que hasta hace poco parecía impensada: ¿y si finalmente quiere serlo?

El tiempo dirá si estamos ante una simple promoción editorial o frente al comienzo de una aventura política.