El juez de la Corte Suprema concedió un extenso reportaje a Infobae. No fue una entrevista más ni una conversación circunstancial sobre derecho, democracia o inteligencia artificial. Detrás de sus definiciones aparece un hombre que parece estar preparando algo más grande que una reflexión académica. Lorenzetti no da puntada sin hilo y sabe perfectamente qué especulaciones iba a despertar.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Una entrevista con intencionalidad: Lorenzetti eligió un espacio de amplia repercusión para instalar sus ideas y proyectar su figura más allá de la Corte Suprema.

Un discurso político: habló del futuro de la Argentina, de la decadencia de la dirigencia, de la necesidad de un cambio profundo y de la construcción de un nuevo liderazgo.

Un diagnóstico de fin de ciclo: aseguró que la clase política de los últimos veinte años atraviesa una fuerte caducidad y que ya no representa a la sociedad.

Una construcción de imagen: puso en primer plano su historia personal, su formación en la universidad pública y su llegada a la Corte como ejemplo de movilidad social.

La pregunta inevitable: dice que no habrá salvadores ni hombres providenciales, pero sus palabras y su exposición pública alimentan las especulaciones sobre sus propias ambiciones políticas.

No fue un reportaje más: Lorenzetti empezó a hablarle a la política

Ricardo Lorenzetti no es un hombre improvisado. Mucho menos alguien que desconozca los tiempos, los gestos y las consecuencias de sus declaraciones públicas. Por eso, el extenso reportaje que concedió a Infobae merece una lectura que vaya bastante más allá de sus definiciones sobre inteligencia artificial, democracia, medioambiente o el futuro de Occidente.

El rafaelino, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2004, decidió exponerse. Y cuando alguien que durante años administró cuidadosamente sus apariciones públicas acepta una entrevista de semejante extensión, el contenido importa, pero también importa el momento, el escenario y el mensaje que busca transmitir.

Lorenzetti puede decir que no quiere ser presidente, que no está pensando en una candidatura o que su preocupación está puesta exclusivamente en el futuro de las instituciones. Pero hay algo que resulta difícil de ignorar: sus palabras tienen cada vez más el tono, la estructura y las ambiciones de un discurso político.

No habló solamente como juez. Habló como alguien que pretende intervenir en la discusión sobre el rumbo del país.

Y eso cambia completamente la lectura de la entrevista.

Un discurso que excede largamente a la Corte

Hay frases que no pasan inadvertidas.

Lorenzetti sostuvo que vivimos un «fin de ciclo» y que la dirigencia política de los últimos veinte años atraviesa una fuerte caducidad. Cuestionó a quienes siguen mirando el pasado, habló de instituciones alejadas de la sociedad y reclamó cambios profundos.

No se limitó a describir problemas jurídicos ni a analizar fallos de la Corte. Se metió de lleno en cuestiones que forman parte de cualquier plataforma de discusión política: trabajo, vivienda, salud, educación, tecnología, movilidad social, desigualdad y futuro de las nuevas generaciones.

Incluso lanzó una frase que merece especial atención: «Yo voy a empezar a hablar fuerte».

Y agregó que, después de veinte años en la Corte, siente que tiene la responsabilidad de salirse un poco del cargo para hablar con sinceridad de sus preocupaciones.

¿Es simplemente la decisión de un magistrado que quiere expresar sus ideas? Puede ser. Pero también puede ser la señal de alguien que está decidido a ocupar un espacio mucho más amplio en la conversación pública.

La construcción de un liderazgo

Otro aspecto interesante del reportaje fue la manera en que Lorenzetti reconstruyó su propia historia.

Recordó que nació en Rafaela, que su padre era viajante de comercio y su madre maestra, que tuvo que viajar para estudiar y que comenzó trabajando en tribunales cosiendo expedientes antes de llegar a la Corte Suprema.

No es un detalle menor.

En política, la construcción de una identidad pública es fundamental. Y Lorenzetti eligió presentarse como alguien que conoce el esfuerzo, que viene de abajo, que tuvo oportunidades gracias a la educación pública y que representa una historia de movilidad social que, según su diagnóstico, la Argentina está perdiendo.

Es un relato de origen, superación y mérito. Un relato que conecta con valores que atraviesan buena parte de la sociedad.

También reivindicó el capital humano argentino, la cultura, la educación y la necesidad de recuperar la esperanza.

En definitiva, comenzó a construir un personaje público que excede su condición de integrante del máximo tribunal.

La crítica a la dirigencia y el mensaje hacia el futuro

Lorenzetti fue particularmente duro con la clase política.

Dijo que buena parte de los dirigentes habla de sí misma, de sus intereses y del pasado, mientras la sociedad está preocupada por cuestiones mucho más concretas.

Cuestionó la falta de respuestas frente al desempleo que puede generar la inteligencia artificial, la crisis de los sistemas jubilatorios y la ausencia de perspectivas para los jóvenes.

También defendió la necesidad de recuperar una política basada en ideales comunes y no en la construcción permanente de enemigos.

«Nosotros tenemos que crear ideales comunes, no enemigos artificiales», sostuvo.

Es un mensaje que busca presentarlo como una figura capaz de superar la grieta, construir consensos y ofrecer una mirada de largo plazo.

Pero hay algo más: cuando alguien cuestiona de manera tan contundente a toda una generación de dirigentes y sostiene que hace falta un cambio profundo, inevitablemente está colocando sobre la mesa la discusión acerca de quién debería protagonizar ese cambio.

Y Lorenzetti no parece ajeno a esa consecuencia.

Dice que no habrá salvadores, pero se ofrece como intérprete de una nueva época

Hay una contradicción interesante en el reportaje.

Por un lado, Lorenzetti afirma que no habrá un salvador ni una persona que tenga todas las soluciones. Por otro, desarrolla extensamente una visión sobre el liderazgo, la necesidad de recuperar ideales, la transformación de las instituciones y la construcción de una nueva política humanista.

Habla de democracia reflexiva, de participación ciudadana, de recuperar la confianza y de proteger lo humano frente al avance tecnológico.

No es un discurso improvisado. Tiene una narrativa, un diagnóstico y una propuesta.

Además, reivindica su experiencia, su trayectoria y su conocimiento de las instituciones. Todo ello forma parte de un capital político que, aunque no se traduzca necesariamente en una candidatura, puede servir para proyectar una figura con aspiraciones de liderazgo nacional.

Lorenzetti no da puntada sin hilo

Hay que entender algo: Ricardo Lorenzetti conoce perfectamente el funcionamiento del poder. Lleva dos décadas en la Corte Suprema y sabe que una entrevista de esta naturaleza no pasa inadvertida.

Sabe que cuando un juez de su trayectoria habla de fin de ciclo, de caducidad de la dirigencia, de una nueva política y de la necesidad de construir un liderazgo diferente, las especulaciones aparecen inevitablemente.

También sabe que su condición de rafaelino le otorga una particularidad: no es un dirigente político tradicional, no viene de disputar elecciones ni de recorrer los cargos partidarios. Su trayectoria está vinculada al mundo judicial y académico. Precisamente por eso, su eventual ingreso a la discusión política podría presentarse como algo diferente de lo conocido.

¿Está preparando una candidatura presidencial? No hay elementos en esta entrevista que permitan afirmarlo como un hecho. ¿Está construyendo una plataforma de ideas y una proyección pública que podrían servirle para dar ese paso? Esa es una interpretación perfectamente atendible.

Lo que resulta evidente es que Lorenzetti decidió hablar. Y habló mucho.

No fue una entrevista para comentar un fallo, defender una resolución judicial o explicar una cuestión técnica. Fue una extensa exposición sobre cómo debería organizarse la Argentina del futuro y qué tipo de liderazgo necesita.

Puede decir que no quiere ser presidente. Puede repetir que no busca cargos. Pero en política, muchas veces, las ambiciones no se anuncian: se construyen.

Y si algo demuestra este reportaje es que Ricardo Lorenzetti parece haber decidido que ya no le alcanza con ser uno de los hombres más poderosos del Poder Judicial argentino.

La pregunta es si quiere convertirse también en uno de los protagonistas de la discusión por el poder político.

Porque una cosa es hablar sobre el futuro de la Argentina y otra, muy distinta, es empezar a hablar como alguien que pretende conducirlo.

Y Lorenzetti sabe perfectamente cuál es la diferencia.