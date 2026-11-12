La visita de León XIV dejó una lección de convivencia que trasciende las diferencias de la Argentina

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una serie de imágenes que excedieron ampliamente el significado religioso de su presencia. A lo largo de las distintas actividades que encabezó en Buenos Aires, Córdoba y Luján, miles de personas participaron de encuentros multitudinarios que tuvieron un denominador común: la posibilidad de compartir un acontecimiento colectivo más allá de las diferencias, las convicciones y las posiciones que habitualmente dividen a la sociedad argentina.

Lo que se vivió durante esas jornadas no puede explicarse únicamente por la adhesión de los fieles a la figura del Pontífice. Su presencia despertó un interés que atravesó el ámbito estrictamente religioso y convocó también a personas que encontraron en su visita una oportunidad para participar de un acontecimiento histórico, expresar sus sentimientos o simplemente formar parte de una experiencia colectiva de enorme dimensión.

Las celebraciones, los encuentros públicos y las actividades pastorales en distintos puntos del país mostraron una capacidad de convocatoria que tuvo características particulares. En las calles coincidieron familias, jóvenes, adultos mayores, trabajadores, estudiantes y visitantes llegados desde diferentes provincias. También participaron personas que no profesan la fe católica e incluso algunas que reconocieron no ser creyentes, pero que igualmente sintieron interés por acercarse al acontecimiento.

La multitudinaria celebración de Palermo, que reunió aproximadamente a dos millones y medio de personas, constituyó una de las expresiones más impactantes de esa convocatoria. Sin embargo, su significado no debe analizarse de manera aislada ni convertirse en el único eje para comprender lo sucedido. Los encuentros en Córdoba y Luján, las actividades desarrolladas en Buenos Aires y la participación de comunidades de distintas regiones conformaron un fenómeno mucho más amplio, que tuvo como protagonista a una sociedad movilizada alrededor de una figura capaz de despertar sentimientos y expectativas diversas.

En ese marco, uno de los aspectos más significativos fue la convivencia entre personas con realidades sociales, económicas y políticas diferentes. En una Argentina donde las discusiones suelen estar atravesadas por posiciones irreconciliables, resultó llamativo observar cómo miles de ciudadanos pudieron compartir espacios, celebrar y participar sin que sus diferencias se convirtieran en un impedimento. No era necesario conocer las ideas políticas del otro, su situación económica o sus creencias para compartir una misma experiencia.

Esa imagen adquiere especial relevancia en un país donde la confrontación se instaló en numerosos ámbitos de la vida cotidiana. Las diferencias políticas atraviesan las relaciones familiares, las amistades, los lugares de trabajo y las conversaciones habituales. En demasiadas ocasiones, el desacuerdo dejó de ser una expresión legítima del pluralismo para convertirse en un motivo de distanciamiento. Por eso, la posibilidad de encontrarse alrededor de un acontecimiento común representó una postal que merece una reflexión más profunda.

La visita también puso de manifiesto el compromiso de miles de personas que colaboraron para que las actividades pudieran desarrollarse. Más de 25.000 voluntarios se habían inscripto para participar en las tareas de organización y asistencia. A ese esfuerzo se sumó el acompañamiento de escuelas, parroquias, instituciones y espacios comunitarios que facilitaron la recepción de quienes viajaron desde distintos puntos del país.

Detrás de las grandes concentraciones hubo, por lo tanto, una tarea colectiva que no siempre ocupó el centro de la atención. La disposición de quienes ofrecieron su tiempo, colaboraron con los visitantes y asumieron responsabilidades organizativas también formó parte de un fenómeno que no se limitó a la presencia multitudinaria en los espacios públicos. La solidaridad y la cooperación fueron componentes esenciales de aquellas jornadas.

Otro elemento que merece consideración fue la manera en que se expresaron las distintas posiciones frente a determinadas figuras de la política argentina. La aparición del presidente Javier Milei en las pantallas durante las actividades públicas generó reacciones diferentes, mientras que el recuerdo del papa Francisco despertó manifestaciones de profundo afecto. Aplausos, silbidos y expresiones de reconocimiento convivieron en un mismo escenario, demostrando que las diferencias políticas y las tensiones sociales no habían desaparecido.

Sin embargo, lo importante fue que esas manifestaciones no impidieron el desarrollo de los encuentros ni anularon la posibilidad de compartir un espacio común. La convivencia no exige uniformidad de pensamiento, del mismo modo que el respeto no supone renunciar a las propias convicciones. Esa distinción constituye una de las principales enseñanzas que dejó la visita.

La presencia de León XIV también permitió advertir que la sociedad argentina conserva una importante capacidad de movilización y una necesidad de pertenencia que muchas veces permanece oculta detrás de las dificultades económicas, las preocupaciones individuales y las disputas cotidianas. Las actividades realizadas en diferentes ciudades demostraron que todavía existen acontecimientos capaces de despertar entusiasmo, generar participación y acercar a personas que habitualmente no encuentran motivos para reunirse.

Pero el verdadero significado de estas jornadas no debería medirse exclusivamente por la cantidad de asistentes ni por la repercusión que alcanzaron las imágenes de las multitudes. La cuestión central es si esa experiencia puede dejar una consecuencia que permanezca cuando desaparezcan los escenarios, se retiren las instalaciones y cada participante regrese a su rutina.

La Argentina necesita recuperar la capacidad de reconocer al otro como parte de una misma comunidad. No se trata de eliminar las diferencias, porque una sociedad democrática necesita diversidad de opiniones, proyectos y convicciones. El problema aparece cuando esas diferencias se transforman en barreras que impiden cualquier posibilidad de diálogo o convivencia.

Un ciudadano puede defender una propuesta económica distinta, pertenecer a otro espacio político, tener una realidad social diferente o no compartir una determinada creencia religiosa. Nada de eso debería impedirle reconocer en el otro a alguien con los mismos derechos y con la misma posibilidad de participar en la construcción de un futuro común.

La visita de León XIV dejó precisamente esa imagen en Buenos Aires, Córdoba y Luján. No fue solamente una sucesión de ceremonias religiosas ni una concentración multitudinaria en un único escenario. Fue una experiencia colectiva que permitió observar a una sociedad diversa compartiendo espacios, emociones y momentos de encuentro, aun cuando sus integrantes mantuvieran diferencias profundas.

El desafío comienza ahora, después de la despedida del Pontífice. La verdadera trascendencia de estas jornadas dependerá de que algo de esa actitud consiga trasladarse a la vida cotidiana. Si el respeto, la solidaridad y la disposición a convivir sobreviven al acontecimiento, la visita habrá dejado una consecuencia que excede largamente su dimensión pastoral.

Porque una sociedad no se fortalece cuando todos piensan de la misma manera, sino cuando quienes tienen ideas, intereses y creencias diferentes pueden reconocerse como integrantes de una misma comunidad. Esa es una lección que la Argentina necesita incorporar con urgencia y que no debería quedar limitada al recuerdo de unos días extraordinarios.