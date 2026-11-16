Una ola de ventas sacudió a Wall Street este lunes y provocó fuertes caídas en los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos. El detonante fue la dimisión de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia, que golpeó el entusiasmo de los inversores por las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

El retroceso se produjo en un momento clave para el sector tecnológico, a pocas horas de la presentación de los resultados de Nvidia, prevista para el martes, y de la salida a bolsa de Anthropic, programada para los próximos días. Ambos acontecimientos mantenían la atención de los mercados sobre el negocio de la IA y sus perspectivas de crecimiento.