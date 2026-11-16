El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que tiene previsto mantener reuniones con el mandatario chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su próxima gira por Asia. Además, dejó abierta la posibilidad de concretar un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Las declaraciones fueron realizadas antes de su partida hacia Filipinas, primera escala de una gira internacional que incluirá una cumbre económica en China.

El viaje tendrá como uno de sus principales objetivos el diálogo con Xi Jinping, en un contexto marcado por las tensiones comerciales y las diferencias geopolíticas entre Washington y Pekín.

Por otra parte, la posibilidad de un encuentro con Putin y Kim Jong-un suma un componente diplomático relevante a la agenda del mandatario estadounidense, debido al impacto que las relaciones con Rusia y Corea del Norte tienen sobre la seguridad internacional.

Aunque Trump mencionó la posibilidad de estos contactos, todavía no se conocen detalles precisos sobre las fechas, los lugares ni las condiciones en las que podrían concretarse las reuniones.

La gira asiática se presenta así como una instancia de relevancia para la política exterior estadounidense y para el vínculo con algunas de las principales potencias del escenario internacional.