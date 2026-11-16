El comercio electrónico de alimentos registró un crecimiento de hasta el 68% en valor

Las plataformas digitales avanzaron un 33% en unidades mientras los canales tradicionales retrocedieron

Las ventas online de los comercios pymes aumentaron un 17,7% interanual en octubre

Las promociones representan el 36% de las operaciones digitales de alimentos

El 80% de los hogares argentinos prevé administrar sus gastos con mayor cautela

La conveniencia, la logística y los cambios generacionales consolidan un consumidor omnicanal

La compra de productos de primera necesidad a través de aplicaciones y plataformas digitales gana protagonismo en los hogares argentinos, en un proceso que combina cambios generacionales, búsqueda de precios convenientes y mayores facilidades de distribución. Mientras los comercios tradicionales registran retrocesos en sus ventas, el canal electrónico avanza y comienza a modificar la competencia dentro del mercado de consumo masivo.

El fenómeno dejó de estar asociado exclusivamente a productos tecnológicos, indumentaria o artículos de alto valor. Los alimentos y las bebidas se incorporaron progresivamente a las operaciones digitales, con consumidores que utilizan el teléfono celular o la computadora para resolver tanto compras de reposición como necesidades cotidianas de abastecimiento.

Un relevamiento de NielsenIQ mostró que el comercio electrónico de alimentos y bebidas registró un crecimiento de hasta el 68% en valor durante los primeros meses del año. La expansión estuvo impulsada principalmente por plataformas digitales como Mercado Libre y PedidosYa, que ampliaron su participación en un segmento históricamente dominado por supermercados, almacenes y comercios de proximidad.

La diferencia también se observa al medir las cantidades comercializadas. Mientras el conjunto de supermercados y farmacias registró una caída del 1% en unidades, el ecosistema digital avanzó un 33%. Los números reflejan una modificación en los canales elegidos por los consumidores, aunque no necesariamente un aumento equivalente del volumen total de productos adquiridos.

El comportamiento contrasta con las dificultades que atraviesa el comercio minorista tradicional. Durante octubre, las ventas de alimentos y bebidas en los establecimientos físicos retrocedieron un 3,5% interanual en términos reales, de acuerdo con el índice elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el conjunto de las pequeñas y medianas empresas comerciales, la retracción alcanzó el 1,6% interanual y acumuló una disminución del 2% durante los primeros diez meses del año. Sin embargo, los negocios que incorporaron herramientas digitales encontraron una alternativa para compensar parcialmente la debilidad de la actividad presencial: sus ventas por internet aumentaron un 17,7% interanual en octubre.

Las plataformas ganan terreno con promociones y rapidez

La consolidación del canal digital también quedó reflejada durante el último Cybermonday, cuando las aplicaciones vinculadas con alimentos se ubicaron entre las categorías de mayor protagonismo.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) señalaron que los consumidores continúan utilizando estas herramientas, aunque con decisiones de compra más cuidadosas. El comportamiento mostró un incremento en las unidades comercializadas, acompañado por una reducción del valor promedio de cada operación. De esa manera, la facturación creció, pero sin superar el ritmo de la inflación promedio.

La expansión responde, además, a una estrategia comercial de las propias plataformas, que desarrollaron espacios específicos para la comercialización de productos de consumo cotidiano y establecieron acuerdos con cadenas de supermercados y marcas.

Según las mediciones de Scentia mencionadas por la CACE, la participación del comercio electrónico en el consumo masivo pasó del 2% al 5% durante los últimos años. Los alimentos y los artículos de cuidado personal aparecen entre los segmentos que más contribuyeron a esa evolución.

Las promociones constituyen otro factor determinante. Los datos de NielsenIQ indican que los descuentos representan el 36% de las operaciones digitales de alimentos y el 39% en productos de limpieza y cuidado personal. La posibilidad de comparar alternativas y acceder a ofertas específicas convirtió a las aplicaciones en una herramienta para administrar mejor el presupuesto familiar.

Un consumidor más selectivo y conectado

La transformación ocurre en un contexto de restricciones económicas para buena parte de los hogares. Un estudio de NielsenIQ reveló que el 80% de las familias prevé ser más cuidadoso con sus gastos, mientras que el 29% atraviesa dificultades financieras y el 16% asegura que solamente puede afrontar consumos básicos.

Además, el 65% anticipa que reducirá la adquisición de productos costosos o prescindibles y el 35% buscará opciones más económicas dentro de una misma categoría.

Esta conducta explica la importancia que adquirieron las compras planificadas, la comparación de precios y la búsqueda de formatos más accesibles. Alimentos es, de acuerdo con el relevamiento, la única canasta de consumo masivo que no presenta una contracción en el acumulado anual.

Las mejoras logísticas también permitieron incorporar productos que anteriormente tenían menor presencia en internet, como lácteos, congelados y bebidas. Así se consolidó un consumidor que combina las compras presenciales con las digitales según sus necesidades.

Para el economista Damián Di Pace, el cambio responde tanto a la incorporación de nuevas generaciones al comercio electrónico como a la necesidad de reorganizar los gastos en un escenario de consumo debilitado. La crisis acelera la transformación, pero la incorporación de estas modalidades difícilmente retroceda.

De esta manera, el comercio minorista argentino atraviesa una reconfiguración que excede las promociones ocasionales. La pantalla comienza a ocupar un lugar permanente en el abastecimiento familiar, mientras los negocios tradicionales enfrentan el desafío de adaptarse a una competencia en la que la rapidez, los precios y la comodidad adquieren cada vez mayor importancia.