El IPC de octubre subió al 2,2%, frente al 1,9% registrado en septiembre.

La inflación subyacente descendió al 1,5%, su nivel más bajo en quince meses.

Los precios mayoristas aumentaron un 3,2% y podrían trasladar presión a los consumidores.

La tasa TAMAR alcanzó el 24,13% anual y el mercado anticipa nuevos incrementos.

El riesgo país llegó a 939 puntos y volvió a acercarse a la zona de los 900.

Argentina enfrenta vencimientos por 28.400 millones de dólares en 2027 y 29.000 millones en 2028.

La economía argentina atraviesa una etapa en la que la desaceleración de los precios convive con señales de inestabilidad financiera y crecientes dificultades para garantizar los dólares necesarios para afrontar los compromisos de deuda. El comportamiento de la inflación durante los próximos meses, la evolución de las tasas de interés en pesos y la acumulación de reservas aparecen como tres variables centrales para el Gobierno, especialmente cuando comienza a tomar forma el escenario electoral de 2027.

El índice de precios al consumidor de octubre registró una variación del 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre, y confirmó una segunda suba mensual consecutiva. Aunque las expectativas para noviembre apuntan a una posible estabilización, las perspectivas para diciembre presentan mayores dificultades debido a factores estacionales y a los ajustes pendientes en distintos servicios públicos.

Uno de los datos que introduce cierto alivio es el comportamiento de la inflación subyacente, que se ubicó en el 1,5%, su registro más bajo en quince meses. Ese indicador permite observar que, más allá de los aumentos que impactaron sobre el índice general, todavía existen componentes de la canasta que mantienen una dinámica relativamente moderada.

Para noviembre también aparecen factores que podrían contribuir a contener los precios. La carne todavía no refleja el incremento estacional que se había manifestado durante el mismo período del año anterior, mientras que las verduras podrían experimentar una reducción de sus valores relativos. Sin embargo, los aumentos en las tarifas de gas y electricidad continúan representando un riesgo, al que se suma la posibilidad de que los incrementos registrados en los precios mayoristas terminen trasladándose a los consumidores.

En octubre, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) avanzó un 3,2%, una variación que encendió señales de alerta sobre la evolución de los precios minoristas. Si esa dinámica se traslada a los comercios, el objetivo de mantener la inflación en niveles cercanos a los de septiembre podría encontrar nuevas dificultades.

El otro frente que concentra la atención del mercado es el de las tasas de interés. Durante los últimos días se registraron intervenciones del Tesoro y del Banco Central para moderar los movimientos de los rendimientos en pesos, en un contexto de creciente volatilidad en el mercado financiero. Las tasas de corto plazo llegaron a niveles que no se observaban desde hacía más de ocho meses y posteriormente se produjeron nuevas operaciones oficiales para limitar su escalada.

Los rendimientos en pesos continuaron avanzando gradualmente y la tasa TAMAR alcanzó el 24,13% anual. Esta evolución refleja la intención oficial de evitar movimientos bruscos de liquidez, aunque sin establecer un esquema permanente de intervención. El Gobierno busca conservar margen de maniobra para actuar cuando considere que los rendimientos pueden generar desequilibrios financieros o presiones sobre el mercado cambiario.

Las perspectivas indican que las tasas podrían continuar subiendo durante los próximos meses. La fortaleza relativa del peso contrasta con la debilidad de los títulos de deuda en dólares, una diferencia que puede incentivar a los inversores a buscar cobertura cambiaria a medida que se acerquen las elecciones. En ese escenario, el Ejecutivo podría recurrir nuevamente a mayores rendimientos en moneda local para desalentar la dolarización de carteras.

La tercera preocupación está relacionada con el riesgo país y la disponibilidad de divisas. Después de alcanzar los 939 puntos básicos, el indicador retrocedió hasta un mínimo de 813, aunque posteriormente volvió a mostrar una tendencia ascendente. La mejora transitoria no modificó las dudas sobre la capacidad argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

El calendario de vencimientos representa una dificultad considerable. Argentina deberá afrontar compromisos por aproximadamente 28.400 millones de dólares durante 2027 y otros 29.000 millones en 2028. Con el riesgo país nuevamente cerca de los 900 puntos, la posibilidad de refinanciar esos compromisos mediante colocaciones internacionales aparece seriamente limitada.

Por esa razón, la acumulación de reservas del Banco Central adquiere una importancia determinante. Sin financiamiento externo suficiente, el Gobierno necesita fortalecer sus activos en moneda extranjera para atender los pagos de deuda y, simultáneamente, responder a la demanda privada de dólares.

Las compras de divisas de la autoridad monetaria promediaron 46 millones de dólares diarios durante noviembre, hasta el día 12, frente a los 66 millones registrados en octubre. La reducción refleja las dificultades para sostener la acumulación de reservas cuando aparecen presiones cambiarias y el objetivo oficial continúa siendo evitar movimientos abruptos del dólar.

El dilema económico comienza a quedar expuesto: contener el tipo de cambio contribuye a moderar las expectativas inflacionarias, pero puede limitar la capacidad de comprar divisas. A medida que se acerque 2027, el Gobierno deberá encontrar un equilibrio entre estabilidad cambiaria, tasas de interés y fortalecimiento de las reservas. Las tres variables están estrechamente relacionadas y cualquier desequilibrio podría complicar el programa económico en un año en el que las necesidades financieras y las exigencias electorales tendrán una incidencia decisiva.