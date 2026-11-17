En el Concejo Municipal volvió a quedar expuesta una discusión que excede largamente las diferencias entre oficialismo y oposición: la atención de la salud en Rafaela. Esta vez, el protagonista fue el concejal oficialista Juan Scavino, quien salió al cruce de los cuestionamientos del justicialismo y terminó defendiendo una situación que, para buena parte de los vecinos, dista bastante de ser satisfactoria. Porque hay algo que los dirigentes políticos deberían comprender: la realidad no se modifica con discursos, ni las quejas de la gente desaparecen porque un concejal las cuestione.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Scavino salió en defensa del sistema de atención del Nuevo Hospital y cuestionó los planteos de la oposición.

Valeria Soltermam le reclamó que todavía no concretó la reunión que había prometido gestionar con las autoridades hospitalarias.

La discusión subió de tono y terminó involucrando a otros concejales, con reproches cruzados sobre la gestión y el pasado político.

La queja de los vecinos es sostenida y no puede ser descalificada como una simple apreciación subjetiva o una maniobra política.

El Hospital depende de la Provincia, pero el intendente Viotti tampoco puede desentenderse de un problema que afecta diariamente a los rafaelinos.

La realidad no se discute desde una banca

La reunión de comisión del Concejo Municipal tuvo momentos de fuerte tensión cuando los concejales justicialistas reclamaron respuestas por las dificultades que atraviesan los vecinos para acceder a una atención adecuada en el Nuevo Hospital de Rafaela.

Valeria Soltermam volvió a poner sobre la mesa un reclamo que lleva varios meses: la realización de un encuentro entre los concejales y las autoridades del establecimiento sanitario. La edil recordó que Juan Scavino se había comprometido a gestionar esa reunión y cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, todavía no exista una fecha concreta.

La concejal explicó que la intención era generar un ámbito de diálogo para abordar los problemas que vienen señalando los vecinos y encontrar respuestas institucionales. Sin embargo, lo que podría haber sido una discusión constructiva terminó convirtiéndose en un enfrentamiento político.

Scavino reaccionó cuestionando las expresiones de Soltermam sobre la disponibilidad de guardias pediátricas. Consideró que la oposición había presentado información incorrecta y sostuvo que, cuando se habla de cuestiones sanitarias, es necesario ser rigurosos y no reproducir versiones que circulan entre los vecinos.

La respuesta no cayó bien. Soltermam insistió en que el problema no era una discusión semántica sobre la cantidad de guardias, sino la necesidad de que las autoridades hospitalarias expliquen qué está sucediendo y escuchen los reclamos de la comunidad.

También intervino María Paz Caruso, quien cuestionó que Scavino pretendiera dar lecciones sobre el funcionamiento hospitalario cuando, según su planteo, existen cuestiones básicas de la gestión municipal que todavía no encuentran solución.

El intercambio continuó con reproches sobre las gestiones anteriores, los años de gobierno justicialista y las responsabilidades de cada sector. Scavino volvió a defender la actual administración y reclamó a sus adversarios que también reconocieran los errores cometidos durante sus años de gobierno.

Una vez más, la discusión política terminó ocupando el centro de la escena.

Scavino debería escuchar más y defender menos

Hay algo que Juan Scavino, y buena parte de la dirigencia política local, deberían entender: la salud de los rafaelinos no es una competencia discursiva entre oficialismo y oposición.

No importa demasiado quién logra imponerse en una discusión de comisión, quién tiene la última palabra o quién consigue dejar al adversario en una posición incómoda. Lo verdaderamente importante es qué sucede cuando un vecino llega al Hospital, cuando una madre necesita atención pediátrica para su hijo, cuando una persona debe esperar por una consulta o cuando una familia no encuentra respuestas frente a una urgencia.

Esa es la realidad que importa.

Y la queja de la gente no es un invento del peronismo, de la oposición ni de ningún dirigente político. Es un reclamo que se escucha de manera sostenida y que merece, como mínimo, ser atendido con seriedad.

Scavino puede discutir si existe una guardia pediátrica, si hay profesionales disponibles o si las declaraciones de una concejal fueron suficientemente precisas. Lo que no puede hacer es pretender que, porque desde el oficialismo se ofrece una explicación diferente, el problema deja de existir.

La gente no vive la salud pública desde una banca del Concejo. La vive en una sala de espera, en una guardia, buscando un médico o intentando conseguir una respuesta cuando más la necesita.

Y allí es donde los argumentos políticos pierden buena parte de su valor.

Viotti tampoco puede mirar para otro lado

Es cierto que el Nuevo Hospital depende de la órbita provincial. Nadie desconoce esa responsabilidad institucional. Pero utilizar esa circunstancia como argumento para desentenderse del problema sería una equivocación política y, fundamentalmente, una falta de sensibilidad hacia los vecinos.

El intendente Leonardo Viotti no administra el Hospital, pero sí tiene la responsabilidad de representar a los rafaelinos. Y esa representación también implica reclamar, gestionar, insistir y exigir respuestas cuando un servicio esencial no funciona como debería.

¿Dónde está la gestión municipal para conseguir mejores condiciones de atención sanitaria? ¿Qué gestiones concretas lleva adelante el intendente ante el Gobierno provincial? ¿Cuáles son los resultados de esas gestiones? ¿Dónde está la voz del municipio cuando los vecinos manifiestan sus dificultades para recibir atención?

No se le está pidiendo a Viotti que se convierta en director del Hospital ni que asuma atribuciones que no le corresponden. Se le está pidiendo algo mucho más elemental: que haga valer el peso institucional de la Municipalidad para defender el derecho de los rafaelinos a recibir una atención sanitaria digna.

Y cuando hablamos de dignidad, ni siquiera estamos reclamando una medicina de excelencia, con prestaciones de primer nivel y todos los recursos imaginables. Estamos hablando de algo bastante más básico: que cualquier vecino pueda acudir a un establecimiento de salud y recibir una atención mínima, adecuada y oportuna.

Parece demasiado pedir, pero evidentemente para muchos vecinos no es una realidad cotidiana.

Menos chicanas y más soluciones

La política tiene una tendencia peligrosa: cuando no puede resolver los problemas, muchas veces intenta discutirlos, relativizarlos o trasladar las responsabilidades hacia otro lado.

El oficialismo puede recordar los años de gobiernos anteriores. El justicialismo puede enumerar las promesas incumplidas de la actual administración. Y Scavino puede continuar ejerciendo su papel de defensor de la gestión municipal cada vez que aparece un cuestionamiento.

Pero mientras los concejales intercambian reproches, hay una realidad que no espera.

La salud no tiene partido político. La necesidad de un médico no pregunta a quién votó una persona. Una madre que necesita atención para su hijo no está interesada en las estadísticas que pueda exhibir un funcionario. Quiere que la atiendan. Y tiene derecho a exigirlo.

Por eso, Scavino debería entender que defender a un gobierno no significa justificar todo lo que sucede bajo su responsabilidad política. A veces, la mejor manera de defender una gestión es reconocer los problemas y trabajar para solucionarlos.

Y Viotti debería comprender que gobernar una ciudad no consiste solamente en administrar calles, plazas, luminarias y servicios municipales. También significa involucrarse en los problemas que afectan la calidad de vida de sus habitantes, aunque la responsabilidad administrativa sea de otro nivel del Estado.

Porque, finalmente, hay una verdad que ningún discurso puede modificar: los vecinos no necesitan concejales que ganen discusiones. Necesitan dirigentes que consigan soluciones.

Y en materia de salud, Rafaela todavía tiene demasiadas respuestas pendientes.