El gobernador de Santa Fe consiguió mejorar su valoración pública durante noviembre y volvió a meterse entre los tres mandatarios provinciales mejor considerados del país. El dato representa un repunte respecto de las mediciones anteriores y aparece en un escenario político en el que comienzan a tomar temperatura las disputas de cara a 2027.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Tercero a nivel nacional: Pullaro obtuvo un 56% de imagen positiva y volvió a integrar el podio de gobernadores.

Una recuperación de 3,5 puntos: pasó del 52,5% de octubre al 56% en noviembre.

Cerca de la cima: quedó detrás de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

El rechazo también pesa: el 41,3% de los consultados manifestó una opinión negativa sobre el mandatario santafesino.

Una señal hacia 2027: la recuperación de su imagen constituye un dato político importante para el oficialismo provincial, aunque no equivale a intención de voto.

Pullaro vuelve a recuperar posiciones

Maximiliano Pullaro consiguió recuperar protagonismo en el escenario político nacional. Después de atravesar varios meses sin ocupar los primeros lugares de las mediciones de imagen, el gobernador santafesino volvió a instalarse entre los tres mandatarios provinciales mejor valorados de la Argentina.

De acuerdo con el relevamiento correspondiente a noviembre de CB Global Data, Pullaro alcanzó el 56% de imagen positiva, resultado que lo ubicó en el tercer lugar de una clasificación que contempla a los 24 gobernadores y jefes de Gobierno del país.

Por encima del santafesino quedaron Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, con el 57,2%, y Rolando Figueroa, de Neuquén, con el 56,7%. La diferencia entre los tres es mínima: apenas 1,2 puntos separan al primero del tercero.

El resultado supone una recuperación para Pullaro, quien durante su primer año de gestión había conseguido instalarse en los puestos de vanguardia e incluso encabezar algunos relevamientos. Ahora, después de un período de retroceso, vuelve a encontrar un lugar destacado en la consideración pública.

Una mejora que no elimina las críticas

Uno de los aspectos más interesantes del estudio es la evolución de los números del gobernador santafesino. En octubre había registrado un 52,5% de imagen favorable y en noviembre consiguió elevar ese porcentaje al 56%.

Se trata de un crecimiento de 3,5 puntos en apenas treinta días, una variación que permite hablar de una recuperación significativa.

Sin embargo, el resultado merece una lectura completa. El 56% de aprobación convive con un 41,3% de opiniones desfavorables, mientras que el 2,7% de los encuestados no expresó una posición definida.

Dentro del segmento positivo, el 30,2% calificó su imagen como muy buena y el 25,8% como buena. Entre quienes tienen una percepción negativa, el 21,3% respondió muy mala y el 20% mala.

En consecuencia, Pullaro mantiene un saldo favorable de 14,7 puntos entre quienes aprueban y quienes desaprueban su figura.

La recuperación resulta políticamente relevante, aunque no debe confundirse con una aprobación irrestricta de su gestión. Cuatro de cada diez consultados mantienen una valoración negativa, un porcentaje que demuestra que todavía existe un sector importante de la sociedad santafesina disconforme.

El estudio fue realizado entre el 8 y el 13 de noviembre de 2026, sobre una muestra nacional de 24.625 personas. En la provincia de Santa Fe participaron 1.077 ciudadanos mayores de 18 años, mediante consultas online.

El mapa de los gobernadores: quiénes suben y quiénes caen

La clasificación nacional presenta algunas diferencias importantes entre los mandatarios provinciales.

Después de Jaldo, Figueroa y Pullaro, aparece Marcelo Orrego, de San Juan, con el 55,5% de imagen positiva. El quinto lugar corresponde a Hugo Passalacqua, de Misiones, con el 54,4%.

Más abajo se ubican Gustavo Sáenz, de Salta, con el 53,8%; Ignacio Torres, de Chubut, con el 53,2%; y Martín Llaryora, de Córdoba, con el 52,7%.

Un dato para destacar es el crecimiento de Orrego, quien consiguió la mayor mejora mensual de todo el relevamiento, con una suba de 3,8 puntos.

En la otra punta de la tabla aparecen algunos de los dirigentes con mayores dificultades de valoración pública.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, quedó último con apenas el 43,3% de imagen positiva y, además, registró la caída mensual más pronunciada: perdió 1,9 puntos.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, ocupa el penúltimo puesto con el 43,7%, mientras que Ricardo Quintela, de La Rioja, se ubica en el lugar 22, con el 44,4%.

La fotografía general muestra una brecha considerable entre los dirigentes que encabezan el ranking y aquellos que se encuentran en los últimos lugares. Los ocho primeros superan el 52% de valoración favorable, mientras que ninguno de los ocho últimos consigue alcanzar el 49%.

Una encuesta que empieza a mirar hacia 2027

La recuperación de Pullaro no aparece en cualquier momento. La política santafesina comienza a transitar progresivamente el camino hacia 2027, cuando volverán a ponerse en juego los principales cargos electivos de la provincia y de la Nación.

Para el gobernador, conservar niveles elevados de consideración pública es un activo político importante. No solamente constituye una referencia sobre cómo evalúan los santafesinos su administración, sino que también puede fortalecer su capacidad de liderazgo dentro del oficialismo provincial.

Pero hay una cuestión que no debería perderse de vista: tener buena imagen no significa necesariamente tener asegurados los votos. Una cosa es la valoración de un dirigente y otra muy diferente es la decisión de acompañarlo electoralmente cuando llegue el momento de ir a las urnas.

Pullaro recuperó posiciones, volvió a meterse entre los tres gobernadores mejor considerados y consiguió mejorar sus números respecto de octubre.

Es una buena noticia para la Casa Gris y un dato que seguramente será observado con atención por el oficialismo santafesino.

La pregunta, de todos modos, es cuánto de esa recuperación podrá sostenerse en los próximos meses. Porque en política las encuestas son fotografías de un momento, pero las elecciones terminan siendo la película completa.