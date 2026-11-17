La inauguración de un nuevo Centro de Pericias Judiciales en el oeste de la ciudad de Santa Fe, prevista para este martes, será probablemente el último acto público que compartirán Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco como integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial.

Después de 26 años en el caso de Gutiérrez y 35 en el de Falistocco, ambos dejarán sus cargos tras presentar sus renuncias el pasado 27 de septiembre. Las dimisiones ya fueron aceptadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y se harán efectivas el próximo 30 de noviembre, mediante los respectivos decretos.

El proceso de renovación del máximo tribunal provincial ya tiene definidos a sus sucesores. El mandatario firmó las designaciones de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini, quienes ocuparán las vacantes que dejarán los dos magistrados.