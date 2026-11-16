Antonela Roccuzzo compartió las imágenes más impactantes de su recorrido por Perú, donde viajó como embajadora de Tiffany & Co., la reconocida firma internacional de joyería de lujo. Después de visitar Cusco, la empresaria continuó su itinerario por uno de los destinos más emblemáticos del país: Machu Picchu.

Aunque su estadía está relacionada con compromisos profesionales, la esposa de Lionel Messi aprovechó la oportunidad para recorrer la histórica ciudadela inca y disfrutar de sus paisajes. A través de sus redes sociales, publicó una serie de fotografías en las que mostró las imponentes construcciones de piedra, las montañas que rodean el lugar y la exuberante vegetación de la región.

Antonela Roccuzzo compartió las postales de su visita a Machu Picchu

Este domingo, Antonela Roccuzzo publicó un álbum de fotos de su paso por Machu Picchu y dejó ver una faceta menos habitual en sus redes sociales. En lugar de las campañas publicitarias, los looks de moda y los momentos familiares junto a Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, esta vez eligió mostrar su costado más turístico y aventurero.

Durante su recorrido, la empresaria conoció una de las Siete Maravillas del Mundo y exploró uno de los sitios arqueológicos más reconocidos a nivel internacional. Las construcciones incas, el entorno montañoso y la belleza natural del lugar fueron algunos de los aspectos que más llamaron su atención.

Junto a las imágenes, Roccuzzo expresó su asombro con una frase que resumió lo que sintió frente a semejante escenario: “Todavía sin palabras para describir este lugar. Qué maravilla Perú”.

El look casual chic de Antonela Roccuzzo para recorrer las ruinas

Además de los paisajes, el estilismo de Antonela Roccuzzo también se destacó en las fotografías. Para recorrer Machu Picchu, apostó por un conjunto casual chic que combinó prendas básicas, comodidad y accesorios cuidadosamente elegidos.

La empresaria lució una remera negra ajustada de mangas al codo y un pantalón blanco de tiro alto, una combinación clásica que generó un contraste elegante. Completó el outfit con un cinturón fino de cuero negro y detalles metálicos plateados, que aportó un toque sofisticado al conjunto.

Los complementos terminaron de definir el estilo de la propuesta. Llevó una cartera cruzada de gamuza color marrón camel, un sombrero negro de ala ancha y anteojos de sol oscuros. También sumó varias pulseras plateadas en ambas muñecas, un anillo delicado y un collar fino.

Para completar el estilismo, eligió llevar el pelo largo y suelto, con sus clásicas ondas naturales, y un maquillaje sutil. De esta manera, volvió a demostrar cómo combinar comodidad y elegancia incluso durante una jornada de turismo.

Con esta publicación, Antonela compartió una experiencia diferente de su viaje por Perú, lejos de las producciones de moda y los habituales posteos familiares. Las fotografías reflejaron su admiración por la riqueza cultural y natural del país y el entusiasmo con el que recorrió uno de los lugares más emblemáticos del mundo.