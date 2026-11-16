El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Abel Núñez, un joven futbolista de las divisiones inferiores de FC Ezeiza que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un partido frente a Muñiz. La noticia generó una profunda conmoción entre los clubes en los que jugaba y toda la comunidad deportiva.

El fallecimiento fue comunicado inicialmente por Nueva Estrella, institución en la que el joven también practicaba futsal. A través de sus redes sociales, el club publicó un mensaje de despedida y anunció la suspensión de sus actividades por duelo. “Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”, expresaron.

Más tarde, FC Ezeiza también manifestó su tristeza por la pérdida del futbolista. “Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, publicaron desde la institución.

Según informó el sitio Sábado Gol, Núñez había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza el viernes, durante un encuentro correspondiente a la quinta categoría entre FC Ezeiza y Muñiz. Como consecuencia de la lesión, debió ser trasladado para recibir atención médica.

Posteriormente, el propio club había informado que el jugador necesitó una intervención quirúrgica. “Está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica”, habían comunicado en sus redes sociales, donde también convocaron a la comunidad a sumarse a una cadena de oración por su recuperación.

Suspendieron un partido de futsal por la muerte del joven futbolista

La noticia también tuvo repercusiones en el ámbito del futsal. El encuentro que Nueva Estrella debía disputar frente a Argentinos Juniors quedó suspendido como consecuencia del fallecimiento del jugador.

Desde la institución de La Paternal expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia y a los integrantes del club en este difícil momento.

“La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido”, comunicaron a través de su cuenta oficial de X.

Por su parte, desde la comunidad de hinchas de Nueva Estrella también despidieron al joven con un mensaje cargado de tristeza: “Una noticia que nos parte al medio a todos, te vamos a extrañar Paraguay querido”.

La muerte de Abel Núñez generó numerosas muestras de acompañamiento y solidaridad en el fútbol argentino, que despide a un joven deportista cuya vida terminó de manera trágica.