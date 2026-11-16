Nahuel Génez, futbolista de Patronato cuyo pase pertenece a Boca Juniors, protagonizó un grave incidente vial en la ciudad de Paraná durante la mañana del sábado. El defensor de 23 años chocó contra una motocicleta, se retiró del lugar y regresó minutos después, cuando fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:15 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi. Según el informe policial, un hombre de 56 años que circulaba en una moto Motomel Skua 150 fue embestido desde atrás por un Peugeot 208 negro conducido por el jugador, cuando intentaba doblar hacia Panamá.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue arrastrado varios metros y terminó cayendo sobre el asfalto. Sin embargo, el conductor del automóvil no se detuvo inicialmente para asistirlo, sino que escapó por calle Panamá y continuó su recorrido por Mendoza.

El choque, la fuga y el resultado del control de alcoholemia

La situación cambió gracias a otro motociclista que había presenciado el accidente. El testigo comenzó a perseguir al Peugeot 208 y consiguió que el conductor regresara al lugar del choque para responder por lo sucedido.

En el automóvil también viajaba Tomás Agustín Esquivel, de 22 años, quien no forma parte del plantel profesional de Patronato. Una vez que ambos regresaron a la intersección, personal de Tránsito de la Municipalidad de Paraná realizó el correspondiente test de alcoholemia a Génez.

El resultado fue de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre, un registro que evidenció un elevado nivel de alcohol en el organismo del futbolista.

Tras constatar la infracción, las autoridades labraron el acta correspondiente y dispusieron el secuestro del vehículo y la retención de la licencia de conducir del defensor. En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y peritos de Accidentología Vial, que participaron de las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Qué pasará con Nahuel Génez entre Patronato y Boca Juniors

El episodio ocurrió durante el período de descanso del plantel de Patronato, que permanecerá licenciado hasta el próximo lunes 23 de noviembre.

En cuanto a su situación contractual, Génez atraviesa las últimas semanas de su préstamo en el conjunto entrerriano. Su vínculo con el club finalizará en diciembre, por lo que deberá regresar a Boca Juniors, institución propietaria de su pase.

De esta manera, el defensor quedó involucrado en un episodio policial de gravedad justo antes de definir su futuro deportivo, en un contexto en el que deberá reincorporarse al Xeneize una vez finalizada su cesión.