Un día como hoy en la historia

El Canal de Suez es un canal artificial de navegación que separa África de Asia y une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Su longitud es de 163 km entre Puerto Said (en la ribera mediterránea) y Suez (en la costa del mar Rojo). El canal se encuentra en territorio de Egipto. La construcción del Canal se inició en 1858 por la compañía del empresario francés, Ferdinand de Lesseps, con la venia de las autoridades egipcias de la época, y fue inaugurado el 17 de noviembre de 1869. En el momento de la inauguración, Egipto poseía el 44% de las acciones y unos 21.000 franceses el resto. Se estima que un millón y medio de egipcios participaron en la construcción del canal con máquinas especialmente diseñadas. Unos 125.000 murieron durante la construcción principalmente a causa del cólera. Unos 21.000 navíos atraviesan el canal cada año, lo que supone un 10% del comercio marítimo mundial. El trayecto dura unas 15 horas aproximadamente.