Oriana Sabatini le dedicó un romántico mensaje a Paulo Dybala por su cumpleaños y compartió imágenes de la celebración familiar. La cantante organizó una cena íntima para agasajar al futbolista y publicó un emotivo saludo en sus redes sociales, que también firmó Gia, la hija de ambos, de nueve meses.

“Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que me inspira todos los días”, escribió la artista en Instagram.

Para cerrar la dedicatoria, agregó: “¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo”.

El mensaje estuvo acompañado por un carrusel de fotografías que mostró distintos momentos del festejo. En las imágenes, la pareja posó sonriente y cómplice, con elegantes looks elegidos para la ocasión.

Dybala optó por un traje negro, camisa blanca y moño a tono, mientras que Oriana lució un vestido negro de gasa, ajustado al cuerpo. Ambos se mostraron muy enamorados frente a la cámara y compartieron algunas postales de la noche.

Entre las fotografías también se destacó una del futbolista cortando la torta de cumpleaños, de varios pisos y decorada con cacao y crema, uno de los detalles de la celebración.

La publicación recibió numerosos comentarios de seguidores y admiradores de la pareja, que aprovecharon la ocasión para enviarle buenos deseos al delantero y expresar su cariño hacia la familia.

Entre las respuestas se destacó la del propio cumpleañero, quien le agradeció públicamente a su pareja con un mensaje breve y romántico: “Gracias mi vida. Te amo con todo mi corazón”.