Julieta Prandi salió a aclarar los rumores que la vincularon con Guido Sardelli, guitarrista y cantante de Airbag, con quien mantuvo una relación sentimental durante 2020. A poco más de un mes de confirmar su separación de Emanuel Ortega, la conductora fue consultada sobre un supuesto acercamiento con su expareja y negó que exista una nueva relación entre ellos.

Durante una entrevista con Infama (América TV), Prandi habló con Karina Iavícoli y fue contundente cuando le preguntaron por Sardelli: “Tengo la mejor con Guido, tengo la mejor, pero estoy sola, chicos. Nada más por aclarar”. La modelo contó que se enteró de las versiones cuando llegaba a la radio y se mostró sorprendida por la repercusión que tuvieron. “Lo loco es que yo no estoy saliendo”, remarcó.

Iavícoli, que se comunicó directamente con la conductora para conocer su versión, también compartió al aire la respuesta que recibió. “La llamé a Julieta, porque la mejor manera de saber si es verdad o no es: ‘Julieta, ¿volviste con Guido?’. ‘De ninguna manera’, es la respuesta de Julieta”, relató la periodista.

Por otra parte, la panelista se refirió al momento personal que atraviesa Prandi después de su separación de Ortega. Según explicó, la modelo todavía está transitando el duelo por el final de su matrimonio, que legalmente aún no habría concluido. Además, trascendió que el cantante ya habría retirado algunas pertenencias personales de la vivienda que compartían, aunque habría enviado a otra persona para buscarlas.

La propia conductora también habló sobre cómo se encuentra después de la ruptura. “Pasó un mes ya. Mejor, mejor. Transitándolo, chicos, es un proceso”, respondió cuando le preguntaron por su estado emocional.

En ese sentido, también fue consultada sobre la posibilidad de una reconciliación con Ortega, luego de que circularan versiones acerca de una supuesta intención del músico de recuperar la relación. Sin embargo, Prandi evitó dar precisiones: “Yo no escuché nada. No lo escuché tampoco”. Y cuando le preguntaron si estaría dispuesta a esperarlo, contestó: “Podría, pero la verdad no quiero hablar del tema”.

Cómo surgieron los rumores entre Julieta Prandi y Guido Sardelli

Las especulaciones sobre un posible acercamiento entre la modelo y el integrante de Airbag comenzaron después de que el periodista Gustavo Méndez mencionara un supuesto encuentro entre ambos en un restaurante de Costanera, durante el programa La mañana con Moria (Eltrece).

El panelista relató que los había visto intercambiar miradas y deslizó la posibilidad de que hubiera surgido nuevamente un interés sentimental. “Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag”, aseguró.

La versión generó repercusiones debido a que Prandi y Sardelli tuvieron un romance de aproximadamente cuatro meses en 2020, después de una primera separación de la conductora.

Sin embargo, Iavícoli aportó otra explicación sobre aquella coincidencia. Según contó, ambos estuvieron en el mismo restaurante durante el cumpleaños de una amiga de Julieta, pero llegaron por separado y el encuentro no tuvo una connotación romántica.

La periodista también salió en defensa de Prandi frente a las críticas que recibió por la supuesta rapidez con la que habría comenzado una nueva relación después de su separación. “También la criticaban. ‘Ah, cómo estabas re mal por Emanuel y ahora ya se te pasó tan rápido el duelo y volviste con Guido’”, reprodujo sobre algunos de los comentarios que circularon.

De esta manera, la conductora decidió ponerle un freno a las especulaciones y aclaró que, aunque mantiene un buen vínculo con Sardelli, no está saliendo con nadie y continúa atravesando el proceso personal que implica su separación de Emanuel Ortega.