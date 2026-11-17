La Selección Argentina afrontará este martes una nueva prueba en el proceso de renovación que comenzó tras la salida de Lionel Messi del equipo nacional. Desde las 20, recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último compromiso del año. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará recuperarse de la derrota frente a Uruguay y cerrar 2026 con una victoria.

La caída por 2-1 ante la Celeste en La Bombonera tuvo un significado especial. No solo fue el primer partido después del retiro internacional de Messi, sino que también puso fin a una racha de más de siete años sin derrotas en amistosos. La anterior había sido en marzo de 2019, cuando Venezuela se impuso por 3-1. Además, representó la tercera derrota en un encuentro amistoso durante el ciclo de Scaloni, que también había perdido frente a Brasil en 2018.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador adelantó que realizará varias modificaciones en la formación y confirmó el regreso de Emiliano Martínez al arco, luego de haberlo preservado ante Uruguay por la fractura de mandíbula que sufrió. El técnico también remarcó la importancia de evaluar alternativas y darles minutos a los futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel.

Entre los nombres que forman parte de esta búsqueda aparecen Nicolás Paz, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y José López, jóvenes que intentan aprovechar las oportunidades para ganarse un lugar. La intención del cuerpo técnico es encontrar nuevas variantes y sociedades futbolísticas sin perder la identidad que llevó a la Argentina a conquistar sus últimos títulos.

En cuanto al rival, Scaloni pidió no subestimarlo y remarcó que la prioridad debe estar puesta en el propio rendimiento del equipo. "No creamos lo que se dice. Son rivales difíciles, pero sabemos que, sin desmerecer al rival, todo pasa por cómo afrontamos el partido y por hacer nuestro fútbol", expresó.

De esta manera, el entrenador dejó en claro que, más allá de las características del adversario, pretende que la Selección mantenga su protagonismo y respete su estilo de juego. El encuentro ante Costa Rica será una nueva oportunidad para probar futbolistas, evaluar alternativas y comenzar a delinear el equipo que afrontará los próximos desafíos sin Messi.

Argentina vs. Costa Rica: cuándo juegan y cómo verlo

La Selección Argentina enfrentará a Costa Rica este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido marcará el cierre de la actividad del equipo de Lionel Scaloni en 2026 y podrá verse por TyC Sports y Telefe.

Después de la derrota ante Uruguay, la Albiceleste intentará reencontrarse con la victoria y aprovechar el compromiso para continuar con las pruebas de cara al futuro. Scaloni anticipó que habrá cambios y que algunos de los futbolistas jóvenes que vienen sumando minutos podrían tener mayor protagonismo.

Otro de los aspectos que deberá resolver el entrenador será la conformación del mediocampo y del ataque en esta nueva etapa. La búsqueda de alternativas para cubrir el lugar que dejó Messi recién comienza y tendrá continuidad durante 2027.

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.