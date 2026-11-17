El dispositivo municipal desarrolla un recorrido semanal por distintos sectores de la ciudad, acercando servicios de atención veterinaria, desparasitación, vacunación antirrábica y consultas por castración. La atención se realiza por orden de llegada, de 7:30 a 12:30, con el objetivo de promover el cuidado responsable y facilitar el acceso a la salud animal.



El cronograma contempla los lunes en barrio Zazpe (Zaffetti 1400); martes en Villa Podio (Beltramino y E. Oliver); miércoles en barrio 2 de Abril (Echeverría 1595); jueves en barrio Jardín (M. Brasca 650) y viernes en barrio Güemes (Luis Maggi 2040). De esta manera, el Municipio continúa acercando prestaciones veterinarias a los vecinos y promoviendo la prevención de enfermedades y el bienestar de los animales de compañía.