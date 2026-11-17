La Municipalidad de Rafaela informa que los proveedores municipales deberán realizar el reempadronamiento correspondiente al año 2026 para mantener actualizada su información comercial y continuar trabajando con el Estado local. Para completar el procedimiento, deberán ingresar a la opción "Reempadronamiento 2026" de su Carpeta Virtual Comercial, verificar los datos registrados y adjuntar la documentación obligatoria en formato PDF.



Quienes todavía no cuenten con una Carpeta Virtual Comercial podrán solicitar su activación desde la página web oficial del Municipio. Allí también se puede consultar la información sobre el trámite, los requisitos y la documentación necesaria.



Una vez finalizada la gestión, recibirán un correo electrónico de confirmación.



Por consultas, comunicarse al 3492 306051