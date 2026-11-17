Dos reuniones de relevancia para Rafaela se desarrollarán esta semana en el Concejo Municipal. Por un lado, Aguas Santafesinas deberá dar explicaciones por los problemas que se multiplican en las calles de la ciudad. Por el otro, el Centro Comercial e Industrial expondrá sus planteos sobre el estacionamiento medido. Sin embargo, hay un detalle que no debería pasar inadvertido: ambos encuentros serán a puertas cerradas y sin presencia de la prensa. ¿Por qué? ¿Qué incomoda tanto como para impedir que los ciudadanos conozcan lo que allí se discute?

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Dos reuniones importantes: el Concejo recibirá esta semana a Aguas Santafesinas y al Centro Comercial e Industrial.

Sin periodistas: ambas instituciones solicitaron que los encuentros fueran reservados y los concejales aceptaron esa condición.

Reclamos por el agua: se exigirán explicaciones por pozos, cañerías rotas y reparaciones que se eternizan en distintos barrios.

Estacionamiento medido: el Centro Comercial pretende revisar el funcionamiento de la ZEC, recuperar dársenas y discutir el destino de los fondos.

Una cuestión institucional: los temas involucran directamente a los vecinos y al manejo de recursos públicos. ¿Por qué la ciudadanía no puede conocer lo que se habla?

Dos reuniones, muchas preguntas y ninguna posibilidad de escuchar las respuestas

El Concejo Municipal de Rafaela tendrá una semana con una agenda cargada de asuntos que repercuten directamente en la vida de los vecinos. No se trata de encuentros protocolares ni de cuestiones menores: se discutirán servicios públicos, infraestructura urbana, estacionamiento y administración de recursos económicos.

Sin embargo, tanto Aguas Santafesinas como el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región impusieron una condición para participar de las reuniones: que se realicen sin acceso de la prensa. El Concejo Municipal aceptó el planteo.

Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿qué necesidad hay de mantener estas conversaciones en reserva? ¿Hay temor a las preguntas de los periodistas? ¿Existen respuestas que resulta incómodo dar públicamente?

Cuando se discuten cuestiones que afectan a miles de ciudadanos, la transparencia no debería ser una concesión, sino una obligación institucional.

El martes: Aguas Santafesinas deberá dar explicaciones

El primer encuentro está previsto para este martes a las 9, en el sexto piso del Palacio Municipal. Allí estarán representantes de Aguas Santafesinas (ASSA), en una reunión que tendrá como eje los reiterados problemas que padecen los vecinos por las intervenciones de la empresa en la vía pública.

Pozos que permanecen abiertos durante meses, cañerías dañadas, calles intervenidas y vallados que parecen haberse convertido en parte permanente del paisaje urbano forman parte de un escenario que genera malestar en distintos sectores de Rafaela.

La cuestión ya había sido planteada institucionalmente por los concejales justicialistas Valeria Soltermam, Juan Senn, Maximiliano Postovit y María Paz Caruso, quienes en agosto impulsaron un proyecto que posteriormente recibió aprobación del cuerpo legislativo.

La iniciativa apuntaba a conocer qué acciones lleva adelante el Ejecutivo municipal frente a los incumplimientos y demoras de la empresa provincial.

Entre las consultas formuladas figuraban la existencia de mecanismos de coordinación entre el Municipio y ASSA, los controles que se realizan sobre las obras, las estadísticas de reclamos vecinales y las respuestas que reciben quienes denuncian inconvenientes.

También se buscaba determinar si se habían efectuado intimaciones formales a la empresa y si el gobierno local dispone de herramientas legales para intervenir cuando las reparaciones no se concretan en plazos razonables.

No es un asunto menor. Los ediles habían advertido que en diferentes barrios existían aperturas de calles y vallados que, en determinados casos, llevaban más de dos años sin una solución definitiva.

Este martes los concejales podrán escuchar las explicaciones de los representantes de la empresa. Los vecinos, en cambio, no tendrán la posibilidad de conocer directamente ese intercambio a través de la prensa.

El miércoles: el estacionamiento medido y los recursos que genera

La segunda reunión está programada para el miércoles a las 8:30, cuando el Concejo recibirá a representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

Uno de los asuntos centrales será el funcionamiento de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), un sistema que viene generando planteos y que el sector comercial considera necesario revisar.

Entre las propuestas aparece la ampliación del área de cobertura, la recuperación de espacios de estacionamiento que desaparecieron con la modificación del anillo interno de la Plaza 25 de Mayo y una revisión de las condiciones económicas del sistema.

Hay un dato que merece especial atención: lo que pagan los automovilistas por estacionar en el centro constituye un ingreso de carácter público, cuya distribución se realiza en partes iguales entre el Municipio y el Centro Comercial e Industrial.

Por lo tanto, no estamos hablando exclusivamente de una discusión entre comerciantes y concejales. Se trata de un sistema financiado por los ciudadanos y cuyos resultados deberían poder conocerse sin restricciones.

En una reunión anterior, realizada el 31 de agosto, la entidad empresaria había presentado una serie de reclamos concretos. Entre ellos, recuperar las aproximadamente 100 dársenas que fueron eliminadas, revisar el valor del estacionamiento y mejorar los mecanismos de fiscalización.

También propuso debatir cómo se utilizan los fondos recaudados y estudiar la creación de un Fondo para el Comercio Local.

Desde el sector comercial sostienen que es necesario mejorar la circulación y la rotación de vehículos para facilitar el acceso de los consumidores a los negocios del área céntrica. A esto se suma el planteo de modernizar una estructura tecnológica que lleva más de diez años funcionando.

La transparencia no puede ser selectiva

Las dos reuniones tienen algo en común: los asuntos que se discutirán afectan directamente a los rafaelinos.

El estado de las calles, las reparaciones de Aguas Santafesinas, la disponibilidad de estacionamiento y el destino del dinero que aportan los automovilistas son cuestiones que pertenecen a la agenda pública.

Por eso resulta difícil comprender qué justifica que las reuniones se desarrollen a puertas cerradas. Las instituciones pueden solicitar reserva, pero los representantes elegidos por los ciudadanos deberían preguntarse si corresponde aceptar semejante condición cuando están en juego intereses colectivos.

¿Qué se gana impidiendo que la prensa esté presente? ¿Qué se pierde permitiendo que los vecinos conozcan las explicaciones y los argumentos de cada parte?

La democracia no se limita a votar cada dos años. También exige transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

Esta semana, los concejales tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Lo que todavía no se entiende es por qué los ciudadanos no podrán escuchar las respuestas.

Porque cuando se habla de asuntos públicos, las puertas cerradas siempre terminan generando más preguntas que respuestas.