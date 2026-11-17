La inseguridad dejó de ser una preocupación aislada para convertirse en uno de los principales problemas de la vida cotidiana de los rafaelinos. Una encuesta realizada por el ICEDeL revela un dato contundente: más de ocho de cada diez vecinos consideran que Rafaela es una ciudad insegura. El relevamiento también expone robos, estafas, escasa recuperación de bienes sustraídos y una marcada desconfianza en las respuestas institucionales. Los números permiten ponerle cifras a una preocupación que desde hace tiempo se escucha en las calles.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

83,3% de los encuestados considera que Rafaela es una ciudad insegura.

17% de los hogares sufrió al menos un ingreso ilegal a su vivienda durante los 18 meses analizados.

Más de la mitad de los delitos no se denuncia , principalmente por desconfianza en la utilidad de acudir a las autoridades.

61,9% de quienes denunciaron manifestó insatisfacción con la respuesta recibida.

La Guardia Urbana genera más confianza que la Policía: 82,3% frente al 63,2%.

Una encuesta que confirma la preocupación de los rafaelinos

Por primera vez, Rafaela cuenta con un relevamiento propio que permite conocer con mayor precisión qué está ocurriendo en materia de seguridad. El trabajo fue realizado por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) y presentado por el Gobierno municipal durante el Foro de Seguridad.

La investigación se desarrolló mediante entrevistas presenciales en 454 hogares distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Los resultados ofrecen una radiografía de la inseguridad desde dos perspectivas: los delitos que efectivamente padecieron los vecinos y la percepción que tienen sobre el nivel de seguridad de Rafaela.

Y hay un dato que sobresale por encima de todos: el 83,3% de los consultados entiende que vivir en Rafaela implica hacerlo en una ciudad insegura. El 51,1% la calificó directamente como insegura y otro 32,2% manifestó que es muy insegura.

El estudio tomó como referencia los hechos ocurridos entre enero de 2025 y junio de 2026, utilizando una metodología probabilística y estratificada por barrios.

Los robos en viviendas encabezan los delitos relevados

Entre los resultados más preocupantes aparece que el 17% de los hogares sufrió al menos un ingreso ilegal a su propiedad durante el período investigado.

En casi ocho de cada diez episodios, el hecho ocurrió una sola vez. La franja de mayor actividad delictiva fue la madrugada: el 38% de los ingresos se produjo entre las 0 y las 7 horas.

Los delincuentes ingresaron principalmente superando muros, rejas o techos, modalidad que representó el 46,7% de los casos. El 26,1% de los episodios involucró puertas forzadas y el 25% ventanas u otras aberturas.

Un aspecto que merece atención es que en el 83,7% de los hechos no hubo contacto directo entre los delincuentes y los habitantes de las viviendas.

Respecto de los objetos robados, las bicicletas y las prendas de vestir aparecen prácticamente empatadas entre los elementos más sustraídos. También figuran dinero, tarjetas, cheques, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares.

El relevamiento identificó otras modalidades delictivas: el 7,9% de los hogares sufrió vandalismo en sus propiedades y el 7,7% denunció daños o sustracción de autopartes.

Los robos de bicicletas en la vía pública afectaron al 5,1% de los hogares, mientras que el 4,6% declaró que algún integrante de la familia fue víctima de un robo o hurto personal.

Las estafas digitales también golpean a los vecinos

La inseguridad no se limita a los robos tradicionales. Las operaciones financieras y comerciales realizadas mediante herramientas digitales también aparecen entre los problemas que afectan a los rafaelinos.

El 7,7% de los hogares manifestó haber padecido fraudes bancarios o con tarjetas, principalmente a través de plataformas de homebanking y aplicaciones financieras.

Por otra parte, el 6,8% fue víctima de engaños en operaciones de compraventa. En el 71,9% de estos episodios, los estafadores utilizaron redes sociales o plataformas digitales para concretar sus maniobras.

Los engaños telefónicos o personales alcanzaron al 3,3% de los hogares. En estos casos, las llamadas fueron el mecanismo más utilizado.

Hay otro dato que demuestra la gravedad del problema: solamente el 48,6% de las víctimas de fraudes bancarios o con tarjetas consiguió recuperar, aunque fuera parcialmente, el dinero perdido.

El dato más preocupante: muchos vecinos ya no confían en denunciar

Uno de los capítulos más reveladores de la encuesta está relacionado con la denominada cifra oculta del delito. Es decir, aquellos hechos que ocurren, pero que nunca llegan a incorporarse a las estadísticas oficiales porque las víctimas no realizan la denuncia correspondiente.

En Rafaela, apenas el 48,9% de los ingresos ilegales a viviendas fue denunciado. Esto significa que más de la mitad de esos episodios no quedó registrada formalmente.

La situación es todavía más llamativa cuando se analizan las estafas. Solamente el 34,1% de los fraudes bancarios fue denunciado, mientras que en los engaños vinculados con compras y ventas el porcentaje cae al 12,5%. En las estafas telefónicas apenas alcanza el 11,7%.

¿Y por qué los vecinos no denuncian?

La explicación predominante es la falta de confianza en los resultados. Entre quienes sufrieron ingresos ilegales a sus viviendas y decidieron no denunciar, el 51,1% explicó que no lo hizo porque considera que la denuncia no sirve para resolver el problema.

En los robos personales, esa proporción llega al 58,3%, mientras que en las estafas comerciales alcanza el 64,3%.

El dato deja una conclusión difícil de ignorar: para una parte importante de las víctimas, acudir a las autoridades no representa una garantía de que suceda algo concreto.

Denunciar tampoco garantiza una respuesta satisfactoria

La encuesta profundiza todavía más en esta cuestión al consultar a quienes sí realizaron una denuncia.

El 61,9% manifestó haber quedado disconforme con la respuesta institucional.

Entre las principales razones aparecen la falta de acciones suficientes, la imposibilidad de identificar a los responsables y la ausencia de recuperación de los bienes robados.

Las cifras son contundentes: el 82,6% de quienes denunciaron ingresos ilegales a sus viviendas no consiguió recuperar ninguno de los objetos sustraídos.

En los robos personales, el porcentaje asciende al 88%, mientras que en los robos de bicicletas denunciados llega al 96,2%.

Son números que permiten comprender por qué la desconfianza se ha convertido en uno de los componentes centrales del problema de la seguridad.

Los vecinos sienten que la inseguridad crece, aunque su barrio parezca más seguro

Otro aspecto interesante del informe es la diferencia entre la percepción general sobre Rafaela y la evaluación que cada persona realiza de su propio entorno.

Mientras el 83,3% considera que la ciudad es insegura, cuando se pregunta por espacios concretos de la vida cotidiana, como el hogar, el barrio, el trabajo, los lugares de estudio o las zonas comerciales, las respuestas positivas sobre seguridad se ubican entre el 62% y el 68%.

Sin embargo, esa percepción cambia cuando se consulta por la evolución del delito.

El 75,1% considera que la inseguridad aumentó en Rafaela durante el último año. Cuando la pregunta se refiere específicamente al barrio donde vive el encuestado, el porcentaje baja al 52,9%.

La diferencia es de 22,2 puntos porcentuales.

La preocupación también se extiende a otros ámbitos: el 68,3% cree que la inseguridad creció en Santa Fe y el 76% considera que aumentó en el país.

Esto demuestra que la percepción ciudadana no se construye exclusivamente a partir de las experiencias personales. También influyen los acontecimientos conocidos, las experiencias de familiares y vecinos y la información que circula sobre hechos delictivos.

Alcohol, drogas, vandalismo y falta de iluminación

El estudio también preguntó por las situaciones que los vecinos identifican en sus barrios y que contribuyen a generar preocupación.

El 74,7% mencionó haber advertido la presencia de personas con comportamientos considerados sospechosos. El 61,7% hizo referencia a personas en situación de calle.

También fueron señalados el consumo de alcohol en espacios públicos, con el 55,5%; el consumo de drogas, con el 53,7%; los actos de vandalismo, con el 47,8%, y la falta de iluminación en las calles, con el 45,4%.

Además, el 42,1% mencionó peleas en la vía pública, el 32,4% situaciones vinculadas con la comercialización de drogas y el 22,9% disparos frecuentes.

Estos indicadores reflejan las preocupaciones que atraviesan los distintos sectores de la ciudad y muestran que la seguridad también está relacionada con el mantenimiento de los espacios públicos y las condiciones de convivencia.

La inseguridad modifica la vida cotidiana

El temor al delito no queda limitado a una opinión expresada en una encuesta. También modifica las costumbres y condiciona la libertad con la que los vecinos desarrollan sus actividades.

El 54,4% reconoció que cambió la manera de utilizar el teléfono celular en la calle por razones de seguridad.

El 49,1% modificó sus hábitos para evitar dejar la vivienda desocupada, mientras que el 47,4% redujo la cantidad de dinero en efectivo que lleva consigo.

También hay cambios en las salidas nocturnas y en la circulación por determinados sectores. El 41,2% modificó sus hábitos de salidas durante la noche y el 40,7% cambió su comportamiento al caminar solo por ciertas zonas.

En los hogares también se multiplican las medidas de protección. El 58,1% cuenta con rejas en las ventanas, el 50,4% tiene puertas o cerraduras reforzadas y el 36,3% dispone de perros guardianes.

Las cámaras de seguridad están instaladas en el 31,5% de las viviendas y los sistemas de alarma en el 29,7%.

En otras palabras, la inseguridad también tiene un costo cotidiano: obliga a los ciudadanos a modificar sus rutinas y a invertir recursos para proteger aquello que debería estar garantizado.

La Guardia Urbana tiene mejor imagen que la Policía

La última parte del relevamiento analiza la confianza que generan las instituciones encargadas de la prevención y la seguridad.

En este apartado, la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) obtiene resultados superiores a los de la Policía provincial.

El 82,3% de los encuestados expresó confianza en la Guardia Urbana, mientras que esa valoración alcanza al 63,2% cuando se consulta por la Policía.

La diferencia también aparece al evaluar el trabajo en los barrios: el 73,3% calificó como bueno o muy bueno el desempeño de la GUR, frente al 49,4% correspondiente a la Policía.

En cuanto a la velocidad de respuesta ante un requerimiento, el 85,7% consideró rápida o muy rápida la intervención de la Guardia Urbana. Para la Policía, ese indicador fue del 55,4%.

Sin embargo, los vecinos también reclaman mayor presencia preventiva. El 51,6% pidió más presencia policial y el 38,1% consideró necesario reforzar el despliegue de la Guardia Urbana.

El programa Ojos en Alerta también fue evaluado. El 86,1% manifestó conocerlo o haber escuchado hablar de su existencia, aunque más de la mitad reconoció tener escasa información sobre su funcionamiento.

Entre quienes utilizaron el sistema, el 77,4% realizó una valoración positiva.

Una radiografía que obliga a discutir políticas de seguridad

La primera Encuesta de Seguridad y Victimización de Rafaela aporta información que hasta ahora no estaba disponible de manera sistemática en la ciudad.

Sus resultados permiten observar una realidad con distintas dimensiones: delitos concretos, hechos que nunca llegan a denunciarse, víctimas que no recuperan sus pertenencias y una ciudadanía que manifiesta una preocupación considerable por su seguridad.

También es necesario señalar que se trata del primer relevamiento de estas características. Por lo tanto, todavía no existe una serie histórica que permita comparar los resultados con años anteriores y determinar estadísticamente si los delitos aumentaron o disminuyeron.

Pero hay algo que no puede ignorarse: el 75,1% de los consultados cree que la inseguridad empeoró en Rafaela durante el último año y el 83,3% considera que la ciudad es insegura.

No son cifras que deban ser utilizadas para alimentar discusiones políticas superficiales, pero tampoco pueden quedar reducidas a una simple cuestión de percepción.

La encuesta pone sobre la mesa un problema que requiere respuestas concretas. Porque una ciudad no puede acostumbrarse a que sus habitantes eviten salir de noche, escondan sus teléfonos cuando caminan, refuercen sus viviendas y, además, sientan que denunciar un delito sirve de poco.

La seguridad no se mide solamente por la cantidad de patrulleros, cámaras o programas anunciados. Se mide, fundamentalmente, por la tranquilidad con la que puede vivir la gente. Y los números del ICEDeL muestran que, en Rafaela, esa tranquilidad está lejos de estar garantizada.