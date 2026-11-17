Boca ya comenzó a planificar el plantel para la temporada 2027 y, en ese contexto, un futbolista de la Selección Argentina volvió a aparecer entre los posibles objetivos de Juan Román Riquelme. Se trata de Nicolás Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022 y actual jugador del Olympique de Lyon, quien podría convertirse en una de las alternativas del Xeneize para el próximo mercado de pases.

El lateral izquierdo integra una lista de tres futbolistas argentinos que se desempeñan en Europa y que serían del interés de la dirigencia. Los otros nombres que aparecen en carpeta son Paulo Dybala y Giovani Lo Celso. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron negociaciones formales por ninguno de ellos. La intención de Riquelme sería incorporar jugadores con trayectoria internacional para reforzar el equipo de cara a los desafíos del próximo año.

Uno de los factores que podría favorecer una eventual negociación es la situación contractual de Tagliafico. Su vínculo con el conjunto francés vence el 30 de junio de 2027, por lo que el próximo mercado de pases podría representar una oportunidad para avanzar en una posible salida antes de que finalice su contrato. El defensor llegó al Lyon en 2022 y extendió su vínculo por dos temporadas más en agosto de 2025.

De todas maneras, no es la primera vez que el nombre del exjugador de Independiente y Banfield aparece vinculado con Boca. En mercados anteriores también circularon versiones sobre un supuesto interés del club, aunque nunca llegaron a convertirse en gestiones concretas para intentar incorporarlo.

Además, durante el último mercado europeo, Tagliafico estuvo cerca de cambiar de equipo. Atlético de Madrid y Juventus fueron mencionados como posibles destinos para continuar su carrera, pero ninguna de las alternativas prosperó y el defensor finalmente permaneció en Francia.

Por el momento, la posibilidad de que el campeón del mundo llegue a Boca se mantiene en el terreno de las especulaciones. El Xeneize todavía no habría presentado una oferta formal y cualquier avance dependerá de las condiciones económicas de la operación y de la voluntad del futbolista.

Mientras tanto, Riquelme continúa evaluando alternativas para fortalecer el plantel de cara a 2027, con la intención de sumar experiencia y jerarquía internacional. En ese escenario, Tagliafico vuelve a instalarse como uno de los nombres que despiertan expectativa entre los hinchas.