Guillermo Moreno rechazó que Juan Domingo Perón haya sido fascista y defendió su doctrina política

El ex secretario de Comercio Interior aseguró que el peronismo no destruyó la cultura del trabajo

El dirigente negó que el justicialismo mantenga una posición contraria al campo y destacó el respaldo electoral de los productores bonaerenses

Moreno afirmó que durante su gestión aumentó de 3.000 a 17.000 dólares el valor de la hectárea en la Zona Núcleo

El ex funcionario definió al peronismo como capitalista en la producción y justicialista en la distribución

También rechazó la identificación del movimiento con el keynesianismo y el modelo tradicional de Estado de bienestar

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno salió al cruce de distintas interpretaciones históricas y económicas sobre el peronismo y reivindicó los principios doctrinarios del movimiento fundado por Juan Domingo Perón. Durante una entrevista, rechazó las comparaciones con el fascismo, negó que el justicialismo haya debilitado la cultura del trabajo y cuestionó las acusaciones sobre una supuesta confrontación con el sector agropecuario. También tomó distancia del Estado de bienestar y sostuvo que el peronismo representa un modelo capitalista basado en la producción y la distribución del ingreso.

Uno de los primeros ejes de la conversación estuvo relacionado con la caracterización ideológica de Perón y las comparaciones que históricamente vincularon al fundador del justicialismo con el fascismo italiano. Moreno rechazó de manera enfática esa interpretación y utilizó las diferencias entre las concepciones de Benito Mussolini y Perón para fundamentar su posición.

"Pero cómo va a ser fascista si [Benito] Mussolini dijo nada sin el Estado y [Juan Domingo] Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre", expresó, al plantear que las ideas del líder argentino no pueden encuadrarse dentro de aquella corriente política europea.

El dirigente también cuestionó la afirmación de que el peronismo habría contribuido a deteriorar la cultura del trabajo. En sentido contrario, reivindicó una de las definiciones históricas del movimiento y apuntó contra las políticas del actual Gobierno nacional. "Al contrario, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. La bestia esta rompe la cultura del trabajo", manifestó, en una crítica dirigida a la administración de Javier Milei.

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre el justicialismo y el campo, un vínculo que durante distintos períodos estuvo atravesado por enfrentamientos políticos y económicos. Moreno negó que el peronismo tenga una posición contraria a los productores agropecuarios y sostuvo que el respaldo electoral del sector rural fue determinante en los últimos comicios bonaerenses.

"No, la última elección en provincia de Buenos Aires se ganó porque el campo votó al peronismo", aseguró.

Para respaldar su argumento, recurrió a su experiencia durante su paso por la administración nacional y destacó la evolución que, según sus cifras, registró el valor de la tierra agrícola durante su gestión. Recordó que, cuando ingresó al Gobierno, las hectáreas de la Zona Núcleo tenían un valor aproximado de 3.000 dólares, mientras que al finalizar su participación en la administración ese precio había alcanzado los 17.000 dólares.

"Les hiciste crecer el patrimonio por cinco", sostuvo, al defender los resultados económicos de aquel período y cuestionar la idea de que las políticas peronistas necesariamente perjudican al sector agropecuario.

Moreno también buscó diferenciar la concepción justicialista de las intervenciones estatales que considera contrarias a la libertad económica. "Lo que pasa que no permitimos la explotación del hombre por el hombre ni del hombre por el Estado", afirmó. En la misma línea, rechazó que el movimiento utilice políticamente a los sectores de menores ingresos mediante mecanismos de asistencia o beneficios sociales.

La discusión sobre el modelo económico ocupó otro tramo importante de sus declaraciones. Consultado acerca de las diferencias entre el peronismo y los gobiernos identificados con el Estado de bienestar, Moreno rechazó esa clasificación y negó que el justicialismo responda a las ideas económicas de John Maynard Keynes.

"No somos el Estado de bienestar, ese es un tema keynesiano, nosotros no somos keynesianos. Somos capitalistas en la producción y justicialistas en la distribución", explicó.

Para desarrollar esa definición, vinculó su interpretación con un planteo atribuido al papa León XIV, al señalar que la distribución del ingreso debe producirse a partir del trabajo y de salarios adecuados. Desde esa perspectiva, consideró que el empleo y la remuneración constituyen los instrumentos centrales para garantizar una distribución más equitativa, sin convertir al Estado en el protagonista absoluto de la actividad económica.

Finalmente, volvió a cuestionar la influencia del pensamiento económico británico y defendió una identidad doctrinaria propia para el peronismo. Sus declaraciones buscaron presentar al movimiento como una corriente capitalista, con una concepción particular sobre la organización de la producción, el trabajo y la distribución de la riqueza, en medio de la discusión política sobre el rumbo económico de la Argentina.