El ministro reconoció que el crecimiento fue inferior al esperado a comienzos de año

Caputo atribuyó parte de la desaceleración al contexto internacional y al encarecimiento del petróleo

El temor a un regreso del kirchnerismo en 2027 fue señalado como un factor que condiciona las inversiones

El empleo total aumentó en 465.000 puestos desde diciembre de 2023, aunque cayó el trabajo formal asalariado

El Gobierno apuesta a las exportaciones, las inversiones y las reformas para impulsar la actividad sin aumentar el gasto público

Caputo proyectó una mayor solidez económica para 2027 y anticipó una inflación en descenso

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las expectativas de crecimiento que el Gobierno había trazado a comienzos de año no se cumplieron en la magnitud prevista y explicó que el desempeño de la actividad estuvo condicionado por factores externos e internos. Entre ellos mencionó la prolongación de los conflictos internacionales, el encarecimiento del petróleo, las altas tasas de interés y la incertidumbre política vinculada con las elecciones presidenciales de 2027.

El funcionario había anticipado en abril que la Argentina ingresaba en «los mejores 18 meses de las últimas décadas». Sin embargo, durante una entrevista reconoció que el escenario terminó siendo diferente al proyectado. Según explicó, el impacto de la situación internacional fue más intenso y duradero de lo que esperaba, con consecuencias sobre el ritmo de expansión de la economía.

Caputo señaló que la duplicación del precio del petróleo como consecuencia de la guerra y el aumento de las tasas internacionales modificaron las condiciones económicas globales. También indicó que otros países de la región, como Chile y Uruguay, enfrentan perspectivas de crecimiento inferiores a las inicialmente estimadas.

No obstante, identificó un segundo elemento que, a su entender, tiene una incidencia particular en la economía argentina: el temor a un eventual regreso del kirchnerismo al poder. Como ejemplo, mencionó que existen $100.000 millones en créditos aprobados para empresas a través del BICE que todavía no fueron utilizados debido a la incertidumbre sobre el rumbo político después de las próximas elecciones.

Para el ministro, esa preocupación repercute directamente sobre las decisiones de inversión y contribuye al incremento del riesgo país, que pasó de aproximadamente 400 puntos a niveles cercanos a los 950. También advirtió que las tasas implícitas correspondientes a los vencimientos de deuda de 2027 y los posteriores a las elecciones de 2028 se ubican cerca del 30%.

En ese contexto, defendió la continuidad del programa económico de Javier Milei y sostuvo que la discusión electoral del próximo año estará vinculada con la elección entre dos modelos de país. Además, rechazó las comparaciones con la situación que atravesó Mauricio Macri antes de perder las elecciones de 2019. Consideró que el recuerdo económico del gobierno de Alberto Fernández es mucho más negativo que el dejado por la administración anterior y afirmó que actualmente existe mayor claridad sobre las consecuencias de un eventual retorno del kirchnerismo.

En cuanto a la evolución de la actividad, Caputo aseguró que comenzaron a observarse señales de recuperación después de dos trimestres complicados. Indicó que agosto marcó un primer cambio de tendencia y que septiembre mostró una mejora más pronunciada. Su expectativa es que ese comportamiento continúe durante los últimos meses del año.

El ministro también se refirió a las dificultades que todavía enfrenta la clase media y reconoció que la recuperación de los ingresos resulta indispensable para consolidar una expansión del consumo. Afirmó que doce millones de personas salieron de la pobreza y que desde diciembre de 2023 se incorporaron 465.000 puestos de trabajo al total del empleo. Sin embargo, admitió que se produjo una modificación en su composición, con una caída del empleo asalariado formal y un crecimiento del trabajo no asalariado.

Al comparar los ingresos, sostuvo que los salarios de los trabajadores no asalariados aumentaron un 53%, mientras que los correspondientes al empleo formal subieron un 10,4% y los del sector público apenas un 0,6%. También reconoció que entre septiembre y marzo los salarios reales retrocedieron algo más de cuatro puntos, aunque entre abril y agosto recuperaron aproximadamente 2,2 puntos.

Respecto del consumo, explicó que la estabilidad de precios está modificando los hábitos de las familias. Según su interpretación, durante los períodos de inflación elevada las personas aceleraban sus gastos para evitar que el dinero perdiera valor, una conducta que podía generar una percepción de mayor actividad económica sin representar necesariamente una mejora genuina.

Caputo descartó que la salida de las dificultades económicas dependa de un aumento del gasto público. En cambio, defendió un esquema basado en las exportaciones, la inversión privada y las reformas estructurales, al considerar que una expansión fiscal podría comprometer el superávit y obligar al Estado a recurrir al endeudamiento o a la emisión monetaria.

En materia financiera, destacó que el aumento del riesgo país no estuvo acompañado por una depreciación equivalente del dólar y que el Banco Central continuó comprando divisas. También mencionó que el superávit comercial pasó de USD 8.000 millones a casi USD 30.000 millones y que las compras oficiales de dólares alcanzaron los USD 16.500 millones. A esto agregó las inversiones vinculadas con el RIGI, cuyos desembolsos anuales podrían acercarse a los USD 15.000 millones, por encima de los USD 8.000 millones previstos inicialmente.

Sobre la inflación, el titular del Palacio de Hacienda destacó que el componente núcleo se ubicó en el 1,5%, nivel que anualizado representa aproximadamente un 20%. También anticipó que espera terminar el año con una inflación inferior a la de 2025 y que durante 2027 los precios evolucionen de acuerdo con las proyecciones oficiales.

Finalmente, aseguró que el programa financiero del próximo año está completamente cerrado y pronosticó que la Argentina llegará a 2027 con una posición económica más sólida que la de muchas décadas anteriores. Sin embargo, su diagnóstico mantiene una advertencia política: para el ministro, la incertidumbre sobre el resultado electoral constituye uno de los principales obstáculos que todavía enfrenta la recuperación de las inversiones y el crecimiento.