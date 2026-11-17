La economía volvió a convertirse en una preocupación central para el Gobierno después de la visita del papa León XIV

La falta de demanda aparece como uno de los principales obstáculos para la recuperación de la actividad empresarial

El cierre de Papelera del Sur provocó una movilización social en Tornquist y expuso las dificultades de la industria

Desde noviembre de 2023 se perdieron 386.232 empleos registrados y la industria acumula 22 meses consecutivos de caída

Las proyecciones de crecimiento económico descendieron del 3% al 0,7% para el año

El deterioro de la actividad y de la imagen presidencial aumenta la incertidumbre económica y política de cara a las elecciones de 2027

La situación económica volvió a instalarse en el centro de la discusión política tras la visita del papa León XIV, en un contexto marcado por el deterioro de la actividad, la pérdida de puestos de trabajo registrados y la falta de recuperación del consumo. Mientras el Gobierno sostiene que las reformas impulsadas permitirán generar nuevas oportunidades laborales, los indicadores muestran dificultades crecientes para las empresas y un escenario que comienza a despertar preocupación en el mercado de cara a las elecciones del próximo año.

Uno de los principales problemas que enfrenta la administración de Javier Milei es la ausencia de una demanda capaz de impulsar la recuperación. Los empresarios reconocen que las dificultades para colocar sus productos, sumadas a las condiciones económicas actuales, limitan las posibilidades de sostener la producción y mantener los niveles de empleo. En ese marco, la expectativa de una reactivación pierde fuerza y aumenta la incertidumbre sobre la evolución de la economía durante los próximos meses.

La reciente exposición de León XIV en la Universidad Católica Argentina dejó, además, una particular coincidencia entre representantes del sector empresario y dirigentes sindicales. El mensaje del Pontífice encontró receptividad entre los sectores vinculados al trabajo y la producción, mientras que desde la CGT reclamaron que el Presidente tome en consideración sus palabras. El contraste entre ese planteo y la realidad económica argentina volvió a poner sobre la mesa las consecuencias sociales del actual modelo.

Las dificultades de la industria tuvieron una nueva expresión con el cierre de Papelera del Sur, una decisión que provocó una movilización de importantes dimensiones en Tornquist. La protesta reunió a trabajadores, comerciantes, representantes municipales y vecinos que interpretan que la desaparición de la fábrica tendrá consecuencias que exceden la pérdida inmediata de empleos.

El retroceso del consumo masivo aparece como uno de los factores centrales detrás del cierre. Sin embargo, también se señala el impacto de las condiciones económicas y de las decisiones empresariales vinculadas con la producción y las importaciones. La posibilidad de reemplazar fabricación nacional por insumos provenientes del exterior expone uno de los interrogantes que atraviesan a la industria: qué ocurrirá con los establecimientos y los trabajadores que no logren competir bajo las nuevas reglas.

En el sector de la indumentaria también surgieron cuestionamientos. Gustavo Martínez, vicepresidente de la Cámara de la Indumentaria, sostuvo que desde el Gobierno le sugirieron orientarse hacia la importación. Según relató, cuando planteó qué sucedería con los puestos laborales que podrían perderse, recibió como respuesta que una eventual expansión de otros sectores permitiría absorber a quienes quedaran desplazados.

Pero los números del mercado laboral todavía no muestran esa compensación. Durante agosto se destruyeron 13.640 puestos de trabajo registrados. Desde noviembre de 2023, la pérdida acumulada asciende a 386.232 empleos formales. El sector privado lleva 15 meses consecutivos de retroceso en el empleo asalariado registrado, mientras que en la industria la caída se extiende durante 22 meses.

Frente a ese panorama, el Gobierno destaca los resultados del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que incorporó 81.808 trabajadores registrados. Sin embargo, los propios registros oficiales reconocen una reducción neta de 37.858 empleos durante el período analizado. Para especialistas laborales, el incentivo puede favorecer la formalización de vínculos existentes, pero no alcanza para demostrar que se esté generando empleo genuino cuando la cantidad total de asalariados privados continúa disminuyendo.

Las perspectivas de actividad tampoco ofrecen señales alentadoras. Las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado pasaron de proyectar un crecimiento anual cercano al 3% en junio a ubicarlo actualmente en apenas 0,7%. Esa revisión refleja el cambio de expectativas y las dificultades para encontrar motores que permitan sostener una recuperación.

En el ámbito industrial, además, existe preocupación por una posible profundización de los despidos entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Las empresas que habitualmente recurrían a reservas financieras para atravesar los meses de menor movimiento reconocen que esta vez no consiguieron acumular recursos suficientes para enfrentar otro período de actividad reducida.

El deterioro económico también comienza a reflejarse en el escenario político. Una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg ubicó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Myriam Bregman y Patricia Bullrich por encima de Milei en el saldo neto de imagen. El dato constituye una señal de advertencia para el oficialismo, que observa cómo la pérdida de respaldo puede trasladarse a las expectativas electorales y financieras.

Con menos empleo, consumo debilitado y proyecciones de crecimiento cada vez más modestas, el Gobierno enfrenta un desafío que excede la discusión sobre sus reformas. La evolución de la economía real será determinante para medir el impacto social de su programa y las posibilidades políticas de sostenerlo. La incógnita central es qué resultados podrá exhibir Milei cuando llegue octubre de 2027.