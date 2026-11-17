Lilia Lemoine aseguró que Milei puede ganar en primera vuelta en 2027 y propuso una fórmula presidencial con Patricia Bullrich

La diputada expresó su confianza en la reelección del Presidente y cuestionó a los principales espacios opositores

Defendió el programa económico del Gobierno y negó que la Argentina atraviese una recesión

Respaldó las críticas de Milei al periodismo y denunció supuestas operaciones de desinformación contra el oficialismo

El Gobierno busca acelerar las negociaciones parlamentarias para eliminar las PASO

Martín Menem y Patricia Bullrich encabezan las conversaciones políticas para conseguir respaldo a la reforma electoral

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, manifestó su confianza en que Javier Milei conseguirá la reelección presidencial en 2027 y pronosticó que el oficialismo podría imponerse sin necesidad de una segunda vuelta. Además, expresó su preferencia por una fórmula compartida con Patricia Bullrich, defendió la política económica del Gobierno frente a las críticas de la oposición y respaldó al Presidente en su enfrentamiento con distintos sectores del periodismo. También se refirió a las negociaciones legislativas para avanzar con una reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO.

Las declaraciones de la legisladora dejaron en evidencia las expectativas electorales que existen dentro del oficialismo a poco menos de un año de la próxima competencia presidencial. Lemoine consideró que la continuidad de Milei en la Casa Rosada está encaminada y sostuvo que una eventual alianza electoral con Bullrich representaría una combinación con posibilidades de imponerse ampliamente en las urnas.

"Creo que Javier Milei va a ser reelecto, me gustaría que fuera en una fórmula con Patricia Bullrich, es mi deseo", afirmó. También recordó que la actual senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza manifestó que contempla una eventual candidatura presidencial para 2031.

En su análisis del escenario político, la diputada sostuvo que una fórmula integrada por ambos dirigentes genera preocupación entre los espacios opositores. "A la izquierda, el macrismo sin Macri y el kirchnerismo, les molesta Milei-Bullrich porque saben que ganamos en primera vuelta", aseguró.

La legisladora también defendió el rumbo económico de la administración nacional y rechazó los cuestionamientos sobre una eventual recesión. Según su interpretación, los resultados de la gestión deben evaluarse a partir de la reducción de la inflación y de los indicadores que, a su entender, muestran una recuperación de la economía.

"En Argentina bajamos la inflación y si sube es porque hay un contexto internacional, con Alberto Fernández íbamos a una hiperinflación, tenemos reservas positivas y el país está creciendo, no hay recesión económica real", sostuvo.

De esta manera, Lemoine buscó contraponer la situación actual con la heredada de la administración anterior y atribuyó parte de las dificultades que todavía enfrenta la economía a factores externos. Su posición coincide con la defensa que el oficialismo realiza de su programa económico, en medio de las discusiones sobre el nivel de actividad, el consumo y el empleo.

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con la libertad de expresión y las controversias que generan las críticas del Presidente contra periodistas y medios de comunicación. La diputada respaldó la posibilidad de que Milei manifieste públicamente su enojo y consideró que los cuestionamientos presidenciales forman parte de una disputa en la que también deben contemplarse las respuestas de quienes ejercen el periodismo.

"Creo que estar enojados es un derecho, lo bueno es que puedas responderle", expresó. En esa línea, cuestionó a los periodistas que, según su opinión, difunden información falsa sin ofrecer instancias de réplica a las personas involucradas.

Lemoine también denunció lo que consideró una campaña de desinformación contra el Presidente y contra ella misma. Entre los episodios que mencionó incluyó las versiones vinculadas con la Quinta de Olivos y las supuestas irregularidades relacionadas con elementos encontrados en un freezer. Además, apuntó contra la diputada Marcela Pagano, a quien mencionó en el contexto de sus cuestionamientos.

La discusión electoral también tiene otro capítulo en el Congreso. El Gobierno busca avanzar con una reforma política que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo establecido en 2009 durante la administración kirchnerista.

La iniciativa requiere acuerdos parlamentarios y negociaciones con distintos sectores políticos. En ese proceso, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Patricia Bullrich, desde el Senado, tienen responsabilidades centrales en la búsqueda de respaldos entre los bloques aliados y los gobernadores.

Aunque todavía no existe una fecha definida para el tratamiento del proyecto, el oficialismo pretende acelerar las conversaciones para modificar las reglas electorales antes de que avance el calendario hacia 2027.

Las declaraciones de Lemoine combinan así tres ejes de la estrategia libertaria: la construcción anticipada de una candidatura presidencial, la defensa de los resultados económicos y la disputa política y comunicacional con sus críticos. Mientras Milei ya confirmó que buscará un segundo mandato, el oficialismo comienza a proyectar el escenario electoral y a discutir las condiciones institucionales en las que pretende competir.