Casi 600.000 hogares dejaron de ser propietarios y pasaron a alquilar en diez años.

La proporción de inquilinos aumentó del 18% al 21% entre 2016 y 2026.

Un trabajador registrado necesita ahorrar en promedio 6,4 años para reunir el anticipo de una vivienda de dos ambientes.

Los sectores medios y altos registraron los mayores incrementos en la cantidad de hogares que alquilan.

Las personas de entre 30 y 49 años concentran cerca del 77% del aumento de hogares inquilinos.

La reconstrucción del crédito hipotecario de largo plazo aparece como una herramienta central para recuperar el acceso a la vivienda propia.

El acceso a la vivienda propia se convirtió en una dificultad creciente para miles de familias argentinas, incluso entre aquellas que cuentan con empleos formales y niveles de ingresos relativamente elevados. Durante los últimos diez años, casi 600.000 hogares de los principales aglomerados urbanos dejaron de ser propietarios y pasaron a vivir en inmuebles alquilados, una transformación que refleja el deterioro de las posibilidades de acceder a una propiedad y la prolongación de una situación que históricamente se consideraba transitoria.

Entre 2016 y 2026, la proporción de hogares inquilinos aumentó del 18% al 21%, mientras que la participación de los propietarios retrocedió del 71% al 68%. El fenómeno muestra que comprar una vivienda dejó de ser una alternativa accesible para una parte importante de los sectores medios y que la estabilidad laboral ya no garantiza la posibilidad de construir un patrimonio inmobiliario.

Uno de los principales obstáculos es la escasez de financiamiento hipotecario de largo plazo y la dificultad para reunir el ahorro inicial que requieren las operaciones. Incluso cuando existe la posibilidad de obtener un préstamo bancario, las entidades suelen exigir un anticipo equivalente al 25% o 30% del valor del inmueble, una suma que representa una barrera considerable para los trabajadores cuyos ingresos se perciben en pesos y deben afrontar propiedades cotizadas en dólares.

La dimensión de esa dificultad queda reflejada en el tiempo necesario para reunir el capital inicial. Para comprar una vivienda de dos ambientes, un asalariado privado registrado debería ahorrar durante 6,4 años si destinara el 20% de su sueldo mensual exclusivamente a ese objetivo.

Sin embargo, las diferencias regionales son significativas. En Mendoza y Neuquén, el período estimado ronda los cinco años, mientras que en Córdoba y Santa Fe supera los seis. En la Ciudad de Buenos Aires alcanza los 6,9 años y en Misiones trepa a 9,6 años. Los cálculos consideran salarios de mayo de 2026 y precios inmobiliarios relevados en nueve aglomerados urbanos que representan el 73% de los hogares urbanos del país.

La expansión del alquiler tampoco afecta exclusivamente a los sectores de menores recursos. Por el contrario, el crecimiento más pronunciado se produjo entre los estratos medios y altos. El noveno decil de ingresos registró un aumento de 8,7 puntos porcentuales en la proporción de hogares inquilinos, mientras que en el séptimo la suba fue de 6,8 puntos y en el quinto de 6,1.

Los datos también muestran que el problema alcanza a los trabajadores registrados. Uno de cada tres asalariados privados formales que encabezan un hogar debe pagar un alquiler. Si se considera además a quienes todavía viven con sus padres, menos de la mitad reside en una vivienda propia dentro de un hogar independiente.

La edad constituye otro indicador relevante de la transformación. Los hogares encabezados por personas de entre 30 y 49 años concentran aproximadamente el 77% del incremento de inquilinos registrado durante la década. En 2016 representaban el 49% del total de hogares que alquilaban, mientras que en 2026 pasaron a explicar el 57%.

Dentro de ese segmento, las dificultades son particularmente visibles entre quienes tienen entre 40 y 49 años. La proporción de inquilinos en esa franja pasó del 17,5% al 23,9%. Entre los hogares encabezados por personas de 30 a 39 años, el indicador aumentó del 31,8% al 35,7%. En cambio, los menores de 30 años redujeron su participación dentro del universo de inquilinos, del 25% al 19%.

Esta evolución demuestra que el alquiler dejó de estar asociado principalmente con los primeros años de independencia económica. Cada vez más personas llegan a los 40 años sin haber podido comprar una propiedad, aun cuando cuentan con empleo e ingresos propios. En ese escenario, la ayuda familiar, las herencias y el patrimonio acumulado por generaciones anteriores adquieren una importancia creciente para concretar una operación inmobiliaria.

Frente a esta situación, el informe plantea la necesidad de reconstruir un sistema de crédito hipotecario capaz de sostener préstamos a 20 o 30 años. Para ello considera indispensable desarrollar fuentes de financiamiento de largo plazo, una condición difícil de alcanzar con depósitos bancarios mayoritariamente de corto vencimiento.

Entre las alternativas aparece el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyas inversiones equivalían al 12,1% del PBI en septiembre de 2026. La posibilidad de utilizar parte de esos recursos mediante depósitos bancarios condicionados al otorgamiento de créditos hipotecarios es considerada una herramienta para ampliar el financiamiento, siempre que se preserve la seguridad y rentabilidad de los fondos previsionales.

La tendencia plantea un desafío que excede al mercado inmobiliario: sin crédito accesible y con salarios que encuentran dificultades para acompañar el valor de las propiedades, la vivienda propia se aleja de los ingresos del trabajo y depende cada vez más de la capacidad económica heredada.