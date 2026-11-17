La Selección de España perdió 3-2 como local frente a Inglaterra por la UEFA Nations League y, después del encuentro, una de las principales figuras del equipo de Luis de la Fuente dejó una declaración que generó repercusiones en el fútbol internacional. Se trata del arquero Unai Simón, quien elogió al conjunto inglés y lanzó una frase que no pasó inadvertida para la Selección argentina.

"Inglaterra es la segunda mejor selección del mundo, aunque el ranking FIFA no lo diga. El nivel que tienen es comparable con el nuestro", aseguró el guardameta ante los medios de comunicación.

Sus palabras llamaron la atención porque, de acuerdo con la clasificación de la FIFA, España ocupa el primer puesto, Argentina aparece segunda, mientras que Francia e Inglaterra completan el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El comentario de Simón también adquirió una relevancia especial por el antecedente reciente entre españoles y argentinos. El pasado 19 de julio, ambos seleccionados se enfrentaron en la final del Mundial 2026, en la que la Albiceleste se consagró campeona. En aquel torneo, el arquero español había sido distinguido como el mejor de su posición, luego de establecer un récord de vallas invictas.

No es la primera vez que el futbolista se refiere a la Selección argentina. Días atrás, también había hablado sobre Emiliano "Dibu" Martínez y realizó una particular descripción de la personalidad de los arqueros argentinos.

"Los arqueros argentinos suelen tener una actitud un poco más provocadora; ellos mismos le llaman ser cancheros. Pero es un arquero que, evidentemente, por su físico y sus condiciones, ataja muchísimo", expresó al referirse al actual arquero de la Albiceleste.

Además, reconoció que su percepción sobre el marplatense cambió después de conocerlo: "Me sorprendió mucho, yo pensaba que, por la imagen que tenía de Dibu por otras veces que lo he visto hacer cosas fuera del campo, era un poquito más diferente a mí".

El cronograma de la Selección argentina antes de enfrentar a Costa Rica

Mientras tanto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para disputar su segundo amistoso de la fecha FIFA y cerrar el calendario internacional de 2026. La delegación viajará este martes 17 de noviembre a las 10.30 rumbo a Córdoba, donde enfrentará a Costa Rica desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Antes del traslado, el plantel volverá a entrenarse este lunes a partir de las 18 en el predio de Ezeiza. La llegada a Córdoba está prevista para antes del mediodía del martes, a pocas horas del encuentro.

El entrenador ya adelantó que realizará modificaciones en la formación titular para observar a otros futbolistas y darles minutos a quienes buscan ganarse un lugar en el equipo.

"Emiliano (Martínez) va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli). Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependerá del último entrenamiento nuestra idea", explicó Scaloni durante la conferencia de prensa.

El compromiso ante Costa Rica será una nueva oportunidad para evaluar alternativas y probar variantes en el funcionamiento colectivo. Además, marcará el último partido de la Selección argentina en 2026, en una etapa en la que el cuerpo técnico comienza a proyectar los próximos desafíos.