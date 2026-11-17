El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, presentó este martes su renuncia al cargo, luego de que un grupo de diputados impulsara un pedido de juicio político en su contra por su actuación en el caso del intervenido Ueno Bank.

La controversia se produce en medio de una crisis institucional que también derivó en la destitución y posterior detención del expresidente Santiago Peña, en el marco de las repercusiones políticas y judiciales del caso bancario.