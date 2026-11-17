El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezó este martes la inauguración del nuevo edificio del Centro de Pericias Judiciales y de la flamante sede de la Defensoría General Zonal N.º 4, en la ciudad capital. Del acto participaron todos los integrantes del máximo tribunal provincial.

La actividad tuvo un significado especial para Gutiérrez, ya que se produjo a pocos días de que se haga efectiva su renuncia, prevista para el próximo 30 de noviembre, al igual que la del ministro decano Roberto Falistocco.

“Me voy contento, porque todos me piden que no me vaya”, expresó el magistrado minutos después de la inauguración, en referencia a su próxima salida del Poder Judicial, luego de 26 años al frente de la Corte Suprema provincial.