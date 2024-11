José Mayans: “El gobierno está buscando que Villarruel renuncie”

El senador peronista José Mayans aseguró este sábado que el presidente Javier Milei intenta forzar la salida de Victoria Villarruel, luego de que el mandatario afirmara que la vicepresidenta “no tiene ningún tipo de injerencia” en la toma de decisiones del gobierno nacional. “Con todas las operaciones que están haciendo, creo que están buscando la destitución o que renuncie. Algo de eso están haciendo”, aseguró.

En esta línea, y en diálogo con Radio 10, Mayans sostuvo que el Jefe de Estado es “muy autoritario” y quiere “sacar afuera” a la vicepresidenta por sus diferencias ideológicas, y recordó los puntos en común entre Villaruel y un sector del peronismo, sobre todo con relación a la defensa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

Y es que, meses atrás, la misma Cristina Kirchner cruzó a Mayans a través de redes sociales debido a su “coqueteo” con la funcionaria libertaria. En un paso de comedia en la Cámara Alta, el senador le dijo a Villarruel que tenían que profundizar la amistad. Más tarde aseguró que la vicepresidente estaba “ideológicamente más cerca del peronismo que de Milei”.

En esa línea, la ex presidenta sentenció en sus redes sociales: “Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”. Fue un mensaje para Mayans, que contestó: “A los que pusieron a Alberto como presidente del partido, ¿también los mandamos al psiquiátrico?”. Antes el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y el ex ministro de Seguridad Sergio Berni, habían destacado el perfil político de Villarruel. El primero pidió sumarla al peronismo. El segundo dijo que la tendría en su equipo.

En esta ocasión, el dirigente peronista opinó que Villarruel maneja su “agenda propia” y se refirió a la existencia de una confrontación “muy fuerte” con la hermana del presidente y secretaria de la Presidencia, Karina Milei: “Después otra frase que le no gustó fue la de ‘Jamoncito’, dice que fue una falta de respeto”.

Y agregó: “El día que asumieron ni siquiera le dejaron participar del protocolo de asunción, porque yo vi que Karina la rajó del lugar. (Jair) Bolsonaro tenía un lugar entre los presidentes y a ella, que es vicepresidente y presidente del Senado, la hicieron subir una escalinata, como diciendo ‘vos no estás en nuestros planes’. A partir de ahí, ella es una persona inteligente, se dio cuenta de que la dejaron afuera”.

“Villarruel está cerca de la casta”

Días atrás, Javier Milei sorprendió con una fuerte declaración contra Victoria Villarruel, con quien la relación está tensa desde hace varios meses, pero desde el Gobierno se encargaron siempre de dejar este cortocircuito fuera de la discusión pública. Sin embargo, en una entrevista con Esteban Trebucq por LN+, el jefe de Estado lanzó durísimos dichos contra quien fuera su compañera de fórmula en 2023.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, afirmó el mandatario.

En tanto, la presidente del Senado tomó la decisión de no quedarse en silencio ante las acusaciones. Si bien resolvió que hará algunas declaraciones, desde su entorno aseguran que la intención es evitar una escalada política que agrave aún más una situación que viene en deterioro progresivo y, por ahora, tiene características de ser irreversible. “Hay que tener, por encima de todo, responsabilidad institucional”, explicaron fuentes parlamentarias a Infobae.

Es un conflicto que emerge a pocas horas de la presentación del informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado y mientras la vicepresidente resiste las presiones del kirchnerismo -que tiene una banca monolítica de 33, cuatro menos de la mayoría- para tratar proyectos contrarios a los intereses del gobierno nacional, entre ellos el rechazo al DNU que habilita al Ejecutivo a renegociar deuda pública sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera.

