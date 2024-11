Villarruel prefirió reírse de los ataques de Lemoine: "Me da mucha gracia que me llamen Bichacruel"

La interna dentro de La Libertad Avanza es volcánica y luego de los ataques del propio Javier Milei a su vice Victoria Villarruel, la que salió a atacar a la titular del Senado fue la diputada Lilia Lemoine, que consideró que la vice "traiciona" al gobierno, incluso considerándola "la peor vicepresidenta de la historia". Villarruel recién cerca de la medianoche del viernes apareció en redes, para responder un mensaje en el que señalaban a Lemoine como 'Mrs Rivotril' y afirmando "me causa mucha gracia me llamen Bichacruel".

Incluso la vice agregó que le parecía "un sobrenombre épico", aunque le quitó a Lemoine esa dosis de gracia al afirmar "lástima que se les ocurrió a los K".

La disputa está en un nivel extremadamente serio, luego que Milei reconociera un quiebre en su relación con Villarruel, al señalar que la vicepresidenta "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" del Poder Ejecutivo y la vinculara con "la casa y el círculo rojo", justamente los sectores que en sus mensajes repite que quiere combatir porque los considera causantes de los males argentinos.

Este distanciamiento del Presidente con su vice fue luego facturado por Lemoine, quien en una entrevista con el canal Laca, no solo criticó a Villarruel por su actitud, sino que comparó su comportamiento con el de Cristina Kirchner, sugiriendo que la ex presidenta había sido más leal a su partido que la vice libertaria.

“Cristina es más leal. Es chorra, pero no traicionó a su partido y la gente que la llevó al poder. Hay una diferencia. Hubo una traición y lo están viendo todos ahora. Estaban las señales en el cielo pero teníamos problemas muy graves y no podíamos estar ocupándonos de eso”, dijo la diputada libertaria, que no vaciló en tildar a Villarruel de "peor vice de la historia argentina".

A pesar de la virulencia de los ataques, Villarruel evitó las respuestas directas, tampoco a Milei, y recién este sábado en la madrugada se limitó a hacer algunos comentarios sarcásticos en redes sociales, donde expresó su "gracia" por ese apodo que le dedicó Lemoine en sus críticas.

Es que pasada la medianoche, una usuaria de la red social X hizo referencia al juego de palabras que Lemoine hizo con el apellido de Villarruel, señalándola como "Bichacruel", y la vice eligió reírse del tema: "Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así" afirmó. Y fue todavía más allá, considerando "es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa".

El creciente distanciamiento Milei-Villarruel se enmarca en un contexto más amplio de interna oficialista, donde, según analistas, si bien tiene buena imagen pública la figura de Villarruel no ha logrado consolidar una base política propia dentro de LLA.

Cabe señalar que desde principios de año hay cruces entre ambas, particularmente tras un desacuerdo sobre el rumbo del gobierno y las decisiones dentro de LLA. De hecho, el pasado 14 de noviembre, la legisladora también había calificado a Villarruel con el mismo apodo, después de acusarla de usar recursos del Senado para "buscar información" en su contra.

"Vichacruel está mandando a su call center de villarruelines (que paga con recursos del Senado, ni siquiera lo paga de su bolsillo) a buscar información mía para pegarme", afirmó Lemoine en su cuenta de X.

“Si no hubiese sido por Karina (Milei), no tendríamos el partido nacional, algo que no se logró en cinco años. El gran cambio lo hizo ella, Villarruel no hizo nada", afirmó Lemoine.

Asimismo, en diálogo con La Nación, lanzó en tono amenazante: "Mientras ella siga levantando la mano para desempatar y tocando la campanita del Senado, va a estar todo bien”.

El conflicto no solo refleja las tensiones entre las dos figuras, sino también las luchas internas dentro del partido que, aunque sigue siendo oficialista, comienza a mostrar fisuras evidentes en la forma en que se distribuyen los espacios de poder y las lealtades dentro de La Libertad Avanza.

