La Justicia archivó una causa contra Patricia Bullrich por los operativos en la Patagonia

El Juzgado Criminal y Correccional 5 archivó una causa contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que se inició en 2019, en donde se la acusaba por «homicidio agravado fuerzas de seguridad y otros» por los operativos realizados en la Patagonia. En concreto, denunciaron que en el año 2015 las entonces autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación habrían orquestado un plan criminal dirigido al ejercicio de la violencia, coacción, amenazas, lesiones, muerte, daños a la propiedad, así como maniobras de espionaje ilegal, sobre distintas comunidades indígenas pertenecientes al pueblo mapuche.

Representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fueron quienes presentaron la denuncia ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Además de Bullrich, se incluía en la denuncia a Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de ese ministerio; Gonzalo Cané, ex secretario de cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas de ese ministerio; Gerardo Milman, ex secretario de seguridad interior de ese ministerio; y otros miembros de las fuerzas.

En el fallo, se sostiene que la APDH «trajo a consideración los fallecimientos de Santiago Maldonado y Rafael Domingo Nahuel Salvo, además de otros procesos judiciales». El fallo, de 41 páginas en total, continúa abordando los procedimientos judiciales de las distintas áreas, testimonios y diversos hechos, como usurpaciones.

De esta forma, ante las pruebas presentadas, la Justicia decidió archivar «por inexistencia de delito la causa CFP 4698/2019 caratulada ‘Bullrich, Patricia y otros s/ homicidio agravado fuerzas de seguridad y otros’ del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 5, Secretaría Nro. 9, en los términos del artículo 195, segundo párrafo del CPPN».

Patricia Bullrich: «Maputruchos y mentirosos»

La ministra de Seguridad celebró la decisión del Juzgado en sus redes sociales y adjuntó ella misma el fallo completo que la desliga de las graves acusaciones. Así, calificó a estas comunidades de «maputruchos y mentirosos», recordando los años convulsionados que se vivieron en la Patagonia durante la presidencia de Mauricio Macri.

«Este fallo confirma lo que ya sabíamos: no hubo ningún plan sistemático para perseguir mapuches. Vienen perdiendo todas las causas porque son todas mentiras», expresó Patricia Bullrich.

Y agregó: «Las acusaciones en nuestra contra fueron construidas sobre una narrativa falsa propia del relato progre kirchnerista, parte de un intento de desacreditar la gestión de quienes trabajamos para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los argentinos».

Por último, la funcionaria de Javier Milei dijo: «Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con la ley, la libertad y la defensa del orden público. Y con la firme convicción de que el que las hace, las paga».

Con información de www.elintransigente.com