«Es la primer ley anticasta»: Silvina Lospennato insistió con aprobar la Ley de Ficha Limpia

La diputada del PRO, Silvina Lospennato, defendió el proyecto de ley de Ficha Limpia, presentada por su partido para impedir que personas con sentencia firme no puedan postularse para ocupar un cargo público. Luego de que fracasara la sesión especial convocada por el oficialismo y sus aliados para tratarla, la diputada sostuvo que el PRO volvería a pedir una sesión para dictaminar el proyecto.

En una entrevista en La Nación, Lospennato enumeró todos los proyectos que se debatirán en la sesión del Jueves en la Cámara de Diputados: «Además de Ficha Limpia; vamos a tratar la Ley de Reiterancia, para terminar con la puerta giratoria judicial; también devolver el voto por correo a los argentinos viviendo en el extranjero; y el juicio en ausencia, que es una demanda de los ciudadanos para poder avanzar con los juicios por los atentados terroristas».

«Dejar sin quórum esa sesión es también no darle quórum a quienes queremos que los delincuentes y terroristas vayan presos«, enfatizó la legisladora nacional y acusó a quienes no acompañan el proyecto de «defender a Cristina Kirchner». La diputada macrista aseguró que la anterior vicepresidente podría no cumplir con su sentencia y regresar a la política en caso de no reglamentarse la Ficha Limpia. «¿Que incentivos tiene ahora el político para no corromperse y hacerse multimillonario con la función pública?«, cuestionó.

«Quiero tener mi conciencia tranquila, poder ver a mis hijas y decirles: ‘Miren, esta condenada está en una banca de nuevo, pero no es porque nosotros no hicimos lo necesario’ «, compartió Lospennato. La legisladora nacional apuntó a aquellos políticos «que entraron con un pequeño departamento o un terreno y salieron con patrimonios descomunales».

Lospennato también respaldó al presidente Javier Milei y cuestionó la «funcionalidad que puede tener Cristina Kirchner para el Gobierno». «Yo creo que al país no le sirven las esos planteos. Durante el gobierno de Mauricio Macri ya cometimos ese error. Le ganamos a Cristina en 2017 y el kirchnerismo volvió peor que nunca», apuntó la diputada y afirmó «querer una oposición, pero que tenga ideas de libertad, libre mercado y capitalismo, no estatismo y robo».

Con información de www.elintransigente.com