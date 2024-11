"La trasparencia no se mancha"

El Intendente Leonardo Viotti, con el voto favorable de los concejales oficialistas, salvo Ceferino Mondino, tiene vía libre para la compra de luminarias por más de 700 millones de pesos sin un llamado a licitación pública y compulsa de precios, es decir, Viotti puede ir a un comerciante amigo y comprar por semejante cantidad de dinero sin fijarse previamente si en otro lugar está más barato o los productos son de mejor calidad.

También, si nos ponemos en mal pensados, y en Argentina no hay que hacer mucho al respecto, podemos elucubrar que Viotti, sin llamar a licitación, puede ir tranquilamente a cualquier empresario del rubro y pedirle una "comisión" a cambio de comprarle por semejante monto. Ya sabemos que un "diego" no se le niega a nadie cuando en política hay plata de por medio.

Que quede bien claro que no estamos acusando a Viotti de corrupto ni mucho menos, pero en un país en donde todo se cuestiona, en donde los hechos de corrupción están a la orden del día, la gente tiene derecho a sospechar y Viotti no tiene por que estar exento de esas sospechas, al fin y al cabo Viotti está haciendo lo que tanto critico anteriormente, cuando el intendente era Castellano y él aspiraba a llegar adonde hoy está.

Viotti debe saber que no tiene derecho alguno a permitir que la transparencia se manche por un capricho inadmisible. Estoy casi seguro, pondría sin problema alguno las manos en el fuego y no me quemaría en cuanto a su honorabilidad y honradez, pero Viotti debe saber que no está solo en la Municipalidad, que tiene colaboradores y que ahí ya prefiero comprarme guantes ignífugos.

En política no solo hay que ser, también parecer y darle a la sociedad las herramientas necesarias para que no pueda dudar ni un "poquito".

La transparencia no se mancha Leonardo, luego es muy difícil volver, no sos el dueño de Rafaela y estás en la Municipalidad por mandato de la gente, la misma gente a la que no podes decepcionar.