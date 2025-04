«La soberanía no se reclama, se defiende»: Victoria Villarruel defendió su campaña de «malvinización» y se diferenció de Javier Milei

La vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, volvió a diferenciarse del presidente Javier Milei y volvió a proponer una «campaña de malvinización» durante un acto junto a veteranos de la Guerra de Malvinas en el Congreso. El miércoles, Milei y Villarruel encabezaron dos actos distintos por el Día del Veterano y los Caídos; desde Ushuaia, Villarruel se opuso a la postura del presidente respecto al «derecho de autodeterminación de los malvinenses».

«No alcanza con homenajes, el país necesita más memoria. Por eso quiero hacerles una propuesta: promovamos una campaña de malvinización nacional, con los veteranos como protagonistas», manifestó Villarruel desde el Salón Azul del Congreso luego de entregar reconocimientos. «Quiero que sea una muestra viva, testimonial y humana para que los niños escuchen, vean y sientan qué significa haber luchado por la Patria«, agregó Villarruel y subrayó: «El testimonio de un veterano vale más que cien manuales».

La vicemandataria propuso que la muestra sea una exposición itinerante que recorra las escuelas primarias de todo el país. «Quiero que nuestros chicos conozcan los nombres y las historias. Que sepan del heroísmo de nuestros pilotos, que tuvieron su bautismo de fuego en Malvinas y que deslumbraron al mundo como verdaderos ases de la aviación militar», señaló la vicepresidente.

Uno de los temas que propuso Villarruel para estas exposiciones es la historia del Crucero General Belgrano, hundido por la marina británica el 2 de mayo de 1982. «Que recuerden al Crucero General Belgrano y a sus héroes, que tienen su tumba en el Atlántico Sur, desde donde lo siguen custodiando. Que sepan que la aviación naval tomó revancha con el Sheffield de forma casi inmediata. A la irreductible infantería de marina», añadió.

La hija de Eduardo Villarruel, ex combatiente, aseguró que «malvinizar» ayudaría a sembrar el amor por argentina en las próximas generaciones y a «recuperar el orgullo por ser argentinos». «Es enseñar que la soberanía no se reclama, se defiende; y que la Patria no es una palabra vacía, sino una bandera que se lleva en el alma», definió Villarruel.

