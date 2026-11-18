Un día como hoy en la historia

El 18 de noviembre de1978, el líder y fundador de la secta Templo del Pueblo Jim Jones y cientos de sus seguidores cometían un suicidio en masa en Guyana.

El año anterior, Jones había viajado junto con los miembros de su secta a este país para establecer una comunidad agrícola. El proyecto recibió el nombre Jonestown.

El Templo fue fundado en la década de 1950 en Indianápolis, Estados Unidos, y, a partir de la creación de Jonestown, experimentó un gran crecimiento, llegando a tener cerca de 900 miembros.

El 14 de noviembre de 1978, Leo Ryan, un congresista estadounidense, viajó acompañado de una delegación y un grupo de periodistas para investigar las actividades llevadas a cabo en la comunidad agrícola.

Unos días después, por órdenes de Jones, el congresista y cuatro de sus acompañantes fueron asesinados.

Esa misma noche, el líder llevó a sus seguidores a realizar un suicidio masivo.

Cientos de ellos bebieron cianuro y aquellos que intentaron escapar fueron fusilados. 913 personas fallecieron, entre las que se encontraban 276 niños.