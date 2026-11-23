Un día como hoy en la historia

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Ricardo ZIMERMANJUDICIALES23 de noviembre de 2026
Su verdadero nombre era Farrokh Bomi Bulsara, pero el mundo entero lo conoció como Freddie Mercury. Nació el 5 de Septiembre de 1946 en Zanzíbar (actual Tanzania) y fue el líder de la mítica banda de rock británica Queen, además de un notable y reconocido vocalista en diversos géneros musicales.
El día 23 de Noviembre de 1991, a través de un comunicado de prensa, Freddie Mercury anunciaba que padecía SIDA e instaba a todos a sumarse a la lucha contra esa “terrible enfermedad”.
Al día siguiente, el 24 de Noviembre de 1991, Freddie Mercury muere a la edad de 45 años.