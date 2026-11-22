Durante los últimos días, creció la preocupación por el estado de salud de Mariano Chihade, pareja de Mariana Fabbiani, luego de que le detectaran una imagen nodular en el cerebro. El empresario fue sometido a una intervención quirúrgica el miércoles y, desde entonces, presenta una evolución favorable.

En diálogo con TN Show, la conductora brindó detalles sobre cómo se encuentra el papá de sus hijos y llevó tranquilidad respecto de su recuperación. "Está evolucionando bien, gracias a Dios", expresó a través de un mensaje de WhatsApp.

Además, Fabbiani compartió un mensaje esperanzador sobre este momento familiar y destacó la importancia de mantener la fortaleza y la fe: "Con fuerza y fe".

La última información sobre el empresario de medios indicaba que había sido trasladado a una habitación común, aunque continuaba bajo cuidados intensivos. Según el parte médico, "su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico".

Los compañeros de Mariana Fabbiani hablaron sobre la salud de Mariano Chihade y compartieron buenas noticias

El miércoles, al comienzo de DDM (América), Martín Candalaft, quien está al frente del programa en reemplazo de Mariana Fabbiani, se refirió al difícil momento que atraviesa la familia de la conductora por el estado de salud de su pareja, Mariano Chihade.

Durante los primeros minutos del ciclo, el periodista compartió novedades alentadoras sobre la evolución del productor televisivo, quien había sido sometido a una operación que se extendió durante varias horas.

"Como ustedes saben, la familia de Mandarina no está pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora", explicó Candalaft.

Luego, destacó el resultado de la intervención quirúrgica y el alivio que generó la noticia entre sus compañeros: "Por supuesto que eso nos tiene a todos muy mal, muy compungidos, pero por suerte hoy Mariano se sometió a una operación que duró varias horas y la buena noticia es que la operación fue exitosa, que salió todo bien, y eso, por supuesto, nos trae un poquito de alivio en todo este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir", expresó.

Antes de finalizar, el conductor volvió a referirse a la intervención y le dedicó unas palabras a la pareja.

"Mariano fue operado y hace algunas horas nada más nos avisaron desde la clínica que, por suerte y gracias a Dios, salió todo bien. (...) Le mandamos un beso enorme a Mariano y a Mariana en esta difícil situación que, como dijo Mariana en su posteo, va a pasar", concluyó.