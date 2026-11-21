Irán exhibió su arsenal secreto bajo tierra y lanzó una contundente advertencia en medio de la tensión con Estados UnidosINTERNACIONALES21 de noviembre de 2026Agencia 24 Noticias
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) presentó este sábado un depósito subterráneo de misiles y volvió a elevar el tono de sus advertencias militares, en un escenario marcado por la tensión con Estados Unidos y las negociaciones diplomáticas para intentar poner fin al conflicto.
Durante la presentación, las autoridades iraníes dejaron en claro que mantienen su capacidad de respuesta militar y aseguraron que no dudarán en utilizar su poderío si consideran que la situación lo requiere.
La exhibición del complejo subterráneo representa también una señal política y militar de Teherán, que busca demostrar que cuenta con recursos estratégicos para sostener su posición frente a Washington.
El anuncio se produjo mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida al enfrentamiento entre ambos países. Sin embargo, el mensaje iraní refleja que, pese a las conversaciones en marcha, la confrontación sigue atravesada por fuertes advertencias y demostraciones de poder.
La exposición del arsenal vuelve a poner en primer plano la importancia de las capacidades misilísticas de Irán y agrega un nuevo elemento de tensión a un escenario internacional que permanece bajo seguimiento.