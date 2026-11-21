El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) presentó este sábado un depósito subterráneo de misiles y volvió a elevar el tono de sus advertencias militares, en un escenario marcado por la tensión con Estados Unidos y las negociaciones diplomáticas para intentar poner fin al conflicto.

Durante la presentación, las autoridades iraníes dejaron en claro que mantienen su capacidad de respuesta militar y aseguraron que no dudarán en utilizar su poderío si consideran que la situación lo requiere.

La exhibición del complejo subterráneo representa también una señal política y militar de Teherán, que busca demostrar que cuenta con recursos estratégicos para sostener su posición frente a Washington.

El anuncio se produjo mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida al enfrentamiento entre ambos países. Sin embargo, el mensaje iraní refleja que, pese a las conversaciones en marcha, la confrontación sigue atravesada por fuertes advertencias y demostraciones de poder.

La exposición del arsenal vuelve a poner en primer plano la importancia de las capacidades misilísticas de Irán y agrega un nuevo elemento de tensión a un escenario internacional que permanece bajo seguimiento.