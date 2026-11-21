Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El peronismo vuelve a enfrentarse a una contradicción que arrastra desde hace tiempo: mientras intenta construir una alternativa política para disputar el poder, sus principales dirigentes parecen demasiado ocupados en resolver quién tiene mayor autoridad para conducir un espacio que todavía no consigue ponerse de acuerdo sobre su propio rumbo. En ese escenario, el encuentro previsto para el próximo lunes 23 de noviembre en Resistencia, Chaco, con Jorge Capitanich, Ricardo Quintela y Sergio Uñac como principales protagonistas, pretende instalar una señal diferente: la necesidad de reconstruir la unidad desde el interior del país y evitar que las disputas de Buenos Aires terminen condicionando cualquier intento de reorganización nacional.

La convocatoria, que tendrá como escenario la sede del Partido Justicialista chaqueño y llevará como consigna “Hacia un nuevo federalismo”, no es solamente una reunión de dirigentes con responsabilidades territoriales y aspiraciones políticas. Detrás de la fotografía que buscarán exhibir existe una preocupación mucho más profunda: la posibilidad de que el peronismo termine convertido en una colección de agrupamientos enfrentados, incapaces de establecer acuerdos mínimos para enfrentar al gobierno de Javier Milei. La experiencia reciente demuestra que las diferencias internas dejaron de ser una discusión reservada a los ámbitos partidarios y comenzaron a proyectarse sobre cada intento de mostrar cohesión.

El acto realizado en San Fernando dejó precisamente esa impresión. Aunque reunió a distintos sectores del justicialismo y tuvo a Sergio Massa como una de sus figuras centrales, la ausencia de Axel Kicillof terminó convirtiéndose en el dato político más significativo. La imagen de una convocatoria que pretendía representar amplitud terminó alimentando nuevas interpretaciones sobre los movimientos destinados a ordenar la sucesión y definir quién tendrá capacidad de decisión en el próximo turno electoral. Una vez más, el peronismo consiguió que sus diferencias internas ocuparan más espacio que cualquier discusión sobre el país que pretende ofrecerle a la sociedad.

Capitanich parece haber comprendido que insistir en ese camino solamente profundizará las fracturas. Su planteo de que es necesario realizar permanentemente gestos de construcción expresa una crítica indirecta a quienes confunden la acumulación de dirigentes con la unidad política. Haber recibido anteriormente a Kicillof y a Máximo Kirchner, y ahora convocar a Quintela y Uñac, apunta a demostrar que las pertenencias comunes no deberían quedar subordinadas a las diferencias personales, las ambiciones electorales o las estrategias de cada sector. La diversidad puede enriquecer un espacio político, pero solamente cuando existe voluntad de convivir y establecer objetivos compartidos.

El problema es que esa voluntad todavía no aparece consolidada. Las distintas tribus justicialistas parecen haber naturalizado una dinámica en la que cada movimiento es interpretado como una señal de posicionamiento, cada fotografía como una declaración de pertenencia y cada ausencia como una provocación. En esas condiciones, cualquier convocatoria corre el riesgo de transformarse en una nueva demostración de fuerzas. La unidad termina siendo una palabra repetida en los discursos, pero bastante más difícil de encontrar cuando llega el momento de compartir decisiones y aceptar que nadie puede apropiarse individualmente de la representación del conjunto.

Ricardo Quintela comparte esa preocupación y considera que el peronismo necesita abandonar la lógica de confrontación que domina buena parte de las discusiones bonaerenses. Su decisión de no participar de la reunión de San Fernando respondió, justamente, a la convicción de que aquella fotografía no contribuía a resolver las diferencias, sino que podía profundizarlas. El gobernador riojano entiende que la reorganización partidaria debe tener alcance nacional y que resulta imprescindible establecer una mesa de discusión donde los distintos sectores puedan acordar reglas de funcionamiento, mecanismos de participación y criterios para evitar que las disputas terminen desbordando cualquier posibilidad de entendimiento.

No se trata de una cuestión menor. Si el peronismo pretende volver a ser una opción competitiva, tendrá que demostrar que puede superar las rivalidades entre sus principales referentes y construir una conducción que no dependa exclusivamente de los equilibrios de poder de la provincia de Buenos Aires. La discusión bonaerense tiene una importancia electoral evidente, pero convertirla en el centro excluyente de la política partidaria supone desconocer la dimensión territorial de un movimiento que históricamente encontró parte de su fortaleza en las provincias y en los liderazgos regionales.

En ese contexto, la presencia de Sergio Uñac adquiere una significación particular. El ex gobernador de San Juan participó de la convocatoria de San Fernando y fue mencionado por Massa entre los dirigentes con posibilidades de competir por la Presidencia, junto con Gerardo Zamora y Natalia de la Sota. Sin embargo, su incorporación al encuentro chaqueño le permitirá mostrar que sus aspiraciones no están necesariamente atadas a una sola corriente interna. A diferencia de otros referentes, Uñac ya comenzó a recorrer el país con una perspectiva electoral explícita y pretende instalar su nombre como una alternativa para 2027.

Su agenda en Chaco, que incluirá encuentros con intendentes, empresarios, industriales, representantes de pequeñas y medianas empresas y vecinos, apunta a darle contenido territorial a esa construcción. La apuesta consiste en proyectar una candidatura con identidad federal, capaz de trascender las fronteras de las disputas partidarias que concentran la atención en Buenos Aires. Pero también deberá demostrar que una recorrida nacional puede convertirse en algo más que una estrategia personal para ganar visibilidad. El desafío será transformar esas aspiraciones en una propuesta política con respaldo y capacidad de convocatoria.

La cuestión de fondo es que el peronismo necesita discutir mucho más que candidaturas. Todavía debe explicar qué proyecto económico, institucional y social pretende ofrecer después de la experiencia del gobierno anterior y frente al programa de transformación que impulsa Milei. No alcanza con reunir dirigentes, reclamar federalismo o denunciar las políticas del oficialismo. La sociedad necesita encontrar una alternativa que tenga claridad sobre sus objetivos, capacidad para reconocer errores y dirigentes dispuestos a construir una propuesta común.

Resistencia puede convertirse en una señal auspiciosa si los protagonistas consiguen evitar que la reunión quede reducida a otra fotografía de ocasión. El interior reclama un lugar en la discusión nacional y tiene razones para hacerlo. Pero ese protagonismo no se consigue solamente marcando distancia de Buenos Aires: requiere organización, acuerdos y una voluntad real de compartir el poder. El peronismo ya conoce demasiado bien el costo de sus divisiones. Si vuelve a confundir las diferencias legítimas con una guerra de posiciones, llegará a 2027 con muchas aspiraciones individuales y muy pocas posibilidades de ofrecer una alternativa colectiva.