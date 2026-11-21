El Ministerio de Defensa de Finlandia investiga una presunta incursión de una aeronave rusa que habría ingresado hasta 4,1 kilómetros en territorio aéreo del país. El episodio ocurrió horas después del ataque con drones que provocó un incendio en el carguero ruso Sparta II, en el golfo de Finlandia.

La tensión militar en el norte de Europa sumó un nuevo episodio. El Ministerio de Defensa de Finlandia sospecha que un helicóptero ruso ingresó ilegalmente en su espacio aéreo el sábado, en medio de la creciente preocupación por los incidentes vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según las primeras informaciones oficiales, la aeronave habría penetrado hasta 4,1 kilómetros en territorio finlandés. El incidente está bajo investigación de las autoridades fronterizas del país.

La presunta violación del espacio aéreo se produjo pocas horas después de otro episodio de gravedad en el golfo de Finlandia: el ataque con drones contra el carguero ruso Sparta II, que sufrió daños y se incendió mientras navegaba por la zona.

Un carguero ruso incendiado y una operación de rescate

El Sparta II fue alcanzado por dos drones en aguas internacionales del golfo de Finlandia, al oeste de la isla de Suursaari. La embarcación, que viajaba desde San Petersburgo hacia Kaliningrado, sufrió daños y posteriormente quedó a la deriva hasta ingresar en aguas territoriales finlandesas.

Las autoridades finlandesas desplegaron efectivos de la Guardia Fronteriza para coordinar las tareas de rescate y evaluar posibles riesgos ambientales.

El carguero está vinculado al sistema logístico del Ministerio de Defensa ruso y figura en listas de sanciones internacionales. Además, existen antecedentes sobre su presunta utilización para transportar equipamiento militar, aunque no se confirmó oficialmente cuál era su carga al momento del ataque.

Finlandia investiga la incursión

La posible violación del espacio aéreo por parte del helicóptero ruso constituye un nuevo motivo de preocupación para Helsinki, que sigue de cerca los movimientos militares en el mar Báltico y el golfo de Finlandia.

El episodio también se produce en un contexto de mayores medidas preventivas de seguridad, con restricciones temporales al tránsito aéreo y marítimo en sectores del golfo.

Las autoridades finlandesas investigan las circunstancias de ambos acontecimientos, mientras la cercanía de los incidentes con territorio de países miembros de la OTAN vuelve a poner de manifiesto los riesgos de una expansión de las tensiones militares hacia el norte europeo.