Alpine confirmó este jueves la salida de Paul Aron de su estructura como piloto de reserva, a pocos minutos del inicio de la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas. La decisión se tomó de común acuerdo entre ambas partes y puso fin a una relación de dos años, con el objetivo de que el joven estonio pueda analizar nuevas oportunidades dentro del automovilismo internacional.

Alpine oficializó la salida de Paul Aron y explicó cómo cubrirá su puesto

Mediante un comunicado difundido antes del comienzo de la actividad en Estados Unidos, la escudería en la que compiten Franco Colapinto y Pierre Gasly agradeció el trabajo que Aron realizó durante su etapa en el equipo, especialmente en las tareas de simulación y desarrollo del monoplaza.

"Alpine F1 y Paul Aron han acordado mutuamente liberar a Paul de sus funciones como piloto de reserva y de sus obligaciones con el equipo para permitirle buscar otras oportunidades en las carreras", informó la escudería.

Para afrontar las últimas competencias del calendario de Fórmula 1, el equipo anglo-francés contará con una alternativa vinculada a su relación técnica con Mercedes. Se trata de Frederik Vesti, quien podrá ocupar el lugar de piloto de reserva si la escudería necesita recurrir a sus servicios.

"Para las carreras restantes de la temporada 2026, el equipo cuenta con un acuerdo de opción compartida con Mercedes para disponer de los servicios de conducción de Frederik Vesti, en caso de que sea necesario recurrir a él", detalló Alpine.

La trayectoria de Paul Aron en la Fórmula 1

La relación entre Alpine y Mercedes, que comenzó con la incorporación de las unidades de potencia de la marca alemana en 2026, permitió establecer este acuerdo para contar con Vesti durante el tramo final del campeonato, que incluye los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

La salida de Aron, por su parte, marca el cierre de una etapa en la que el estonio consiguió acumular experiencia en diferentes sesiones oficiales de entrenamientos libres. Durante su paso por la estructura de Enstone, participó en varias prácticas de los viernes, tanto con Alpine como en actividades vinculadas a Audi.

En la temporada anterior, el piloto participó de las primeras sesiones de los Grandes Premios de Italia, México y Abu Dhabi. En el actual campeonato volvió a tener actividad en Hungría y Monza, además de sumar kilómetros durante los entrenamientos iniciales de Barcelona y Austria.

Su trabajo estuvo enfocado principalmente en el desarrollo del auto, la simulación y el acompañamiento técnico del equipo, funciones que le permitieron mantenerse vinculado a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Quién es Paul Aron, el excompañero de Franco Colapinto en Fórmula 2

Paul Aron nació el 4 de febrero de 2004 en Tallin, Estonia, y desde muy pequeño comenzó a construir su carrera en el automovilismo. Sus primeros pasos fueron en el karting, una disciplina en la que consiguió destacarse rápidamente y llegó a consagrarse campeón europeo con apenas 13 años.

Posteriormente, avanzó por distintas categorías formativas, entre ellas Fórmula 4, Fórmula Renault y Fórmula Regional. Sus buenos resultados le permitieron llegar a la Fórmula 3, donde compitió durante una temporada, y posteriormente dio el salto a la Fórmula 2 en 2023, cuando se incorporó al equipo Hitech GP.

En esa categoría compartió pista con Franco Colapinto, con quien protagonizó una de las maniobras más recordadas de la temporada 2024. Durante la carrera sprint de Imola, el argentino le arrebató la victoria a Aron en la última vuelta con una espectacular maniobra de sobrepaso.

La acción quedó registrada como uno de los momentos destacados de aquel campeonato. Incluso, hace pocos días, Colapinto recuperó las imágenes en una publicación en sus redes sociales, como parte de un repaso de su temporada.

A pesar de aquel episodio, Aron completó un gran año y consiguió finalizar tercero en el campeonato de Fórmula 2, un resultado que consolidó su proyección y le permitió acercarse todavía más a la Fórmula 1.