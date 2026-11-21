No existe una recomendación universal sobre si es mejor tomar café antes o después del desayuno. La tolerancia individual, la calidad del descanso, la salud digestiva y el control de la glucosa son algunos de los factores que conviene tener en cuenta al momento de elegir.

La nutricionista Elizabeth Shaw explicó que las personas que toleran bien el café al despertarse pueden mantener ese hábito. Sin embargo, hizo hincapié en que la bebida no debe reemplazar al desayuno, ya que no aporta por sí sola los nutrientes necesarios para comenzar el día.

La tolerancia individual determina si es conveniente tomar café en ayunas

Consumir café con el estómago vacío no representa un problema para todas las personas, aunque en algunos casos puede provocar molestias digestivas.

La gastroenteróloga Supriya Rao explicó que esta bebida puede estimular el movimiento del colon y aumentar la producción de ácido estomacal. Como consecuencia, algunas personas sienten la necesidad de evacuar poco después de tomarlo, mientras que otras pueden experimentar náuseas, acidez o indigestión. Entre sus recomendaciones, Rao sugirió beber un vaso de agua antes del café.

Por su parte, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos incluye al café y a otras fuentes de cafeína entre los productos que pueden agravar los síntomas del reflujo gastroesofágico en determinadas personas. Por eso, recomienda identificar los alimentos y bebidas que desencadenan las molestias y consultar con un profesional de la salud.

En quienes padecen reflujo, síndrome de intestino irritable u otras afecciones gastrointestinales, Shaw aconsejó prestar atención a la relación entre el consumo de cafeína y la aparición de síntomas. Si las molestias persisten, o aparecen dolor al tragar, vómitos o signos de sangrado digestivo, es importante buscar atención médica.

Un estudio publicado en 2026, que analizó información de 20.460 adultos, encontró una asociación entre el consumo de café concentrado durante la mañana y menores indicadores de resistencia a la insulina, en comparación con un patrón de consumo distribuido a lo largo del día.

La investigación también incluyó experimentos con animales. Sin embargo, su componente realizado en seres humanos fue observacional, por lo que no demuestra una relación de causa y efecto ni permite establecer cuál es el momento ideal para tomar café en relación con el desayuno.

Un desayuno rico en proteínas y fibra puede favorecer el control de la glucosa

Para las personas con diabetes o prediabetes, Shaw planteó que puede ser conveniente priorizar un desayuno que incluya proteínas y fibra y consumir el café al finalizar la comida.

Esta sugerencia se relaciona con el efecto que la cafeína puede tener sobre el metabolismo: en algunas personas, puede aumentar temporalmente la glucosa en sangre y la resistencia a la insulina. No obstante, la respuesta varía de acuerdo con las características de cada organismo.

La Asociación Estadounidense de Diabetes también advierte que la cafeína puede elevar los niveles de glucosa en determinados casos. Por ese motivo, recomienda observar cómo responde el cuerpo después de consumirla y prestar atención a los cambios en los controles de azúcar en sangre.

Además, que el café no tenga azúcar agregada no significa que su efecto sea necesariamente igual para todas las personas. La respuesta metabólica puede estar relacionada con la propia cafeína y no solamente con los ingredientes que se incorporan a la bebida.

El sitio especializado en estilo de vida Martha Stewart también recogió las observaciones de Shaw sobre investigaciones que estudiaron el consumo de café antes de ingerir una bebida con glucosa o cerca de comidas con carbohidratos.

La especialista señaló que esos resultados deben interpretarse con cautela. Entre otros aspectos, mencionó que algunas investigaciones tuvieron una menor representación de mujeres y que sus conclusiones no pueden aplicarse automáticamente a todas las personas con diabetes.

La cantidad de café y el horario de consumo también influyen

Más allá de si se toma antes o después del desayuno, la cantidad total de cafeína consumida durante el día y el horario de la última taza son factores importantes.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estableció que, para los adultos sanos, una ingesta de hasta 400 miligramos diarios de cafeína, considerando todas las fuentes, no representa un problema de seguridad.

También indicó que una dosis única de hasta 200 miligramos no genera preocupación para esta población. En el caso de las embarazadas, la referencia recomendada es de hasta 200 miligramos diarios.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) coincide en que los 400 miligramos diarios constituyen una referencia para la mayoría de los adultos. Sin embargo, aclara que la sensibilidad a la cafeína puede variar según el peso corporal, los medicamentos, las condiciones de salud y la velocidad con la que cada organismo la metaboliza.

Otro aspecto que debe considerarse es que la cantidad de cafeína presente en una taza depende del tipo de preparación y del tamaño de la porción.

En relación con el descanso, la EFSA advierte que consumir 100 miligramos de cafeína cerca del horario de dormir puede alterar la duración y la calidad del sueño en algunas personas.

Por eso, Shaw propuso utilizar el mediodía como referencia para interrumpir el consumo de café cuando la bebida durante la tarde provoca nerviosismo o dificultades para descansar.

Entre las principales señales de un consumo excesivo de cafeína, la FDA identifica:

Aumento de la frecuencia cardíaca.

Palpitaciones.

Ansiedad.

Temblores.

Insomnio.

Malestar estomacal.

Náuseas.

Dolor de cabeza.

Ante la aparición de estos síntomas, conviene revisar tanto la cantidad como el horario de consumo. También es importante recordar que la cafeína no está presente únicamente en el café: el té, el chocolate, las bebidas energéticas y algunos medicamentos también pueden aportarla.

Por último, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las embarazadas con un consumo elevado de cafeína, superior a 300 miligramos diarios, reduzcan su ingesta para disminuir los riesgos asociados con la pérdida del embarazo y el bajo peso al nacer.

En definitiva, no hay una única respuesta sobre si conviene tomar café antes o después del desayuno. La decisión debe contemplar el estado de salud, la tolerancia digestiva, el control de la glucosa y los posibles efectos sobre el sueño. Lo más importante es mantener un consumo moderado y prestar atención a las señales del propio organismo.