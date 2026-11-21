RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Entre 2001 y 2024, 19 países dejaron de reconocer diplomáticamente a Taiwán y establecieron relaciones con China. El análisis económico citado contempla a 18, porque excluye a Nauru por falta de datos.

Según el informe, esas 18 economías recibieron apenas el 1,1% de la inversión china en el exterior.

La inversión se concentró principalmente en Panamá, Chad, Liberia y Senegal.

En promedio, China tuvo más peso como proveedor de importaciones que como destino de las exportaciones de esos países.

El documento también señala controversias vinculadas con obras, compromisos de inversión, deuda, impacto ambiental y presuntos casos de corrupción.

Un cambio diplomático que no garantizó beneficios económicos

Durante las últimas dos décadas, distintos países modificaron su posición diplomática y dejaron de reconocer a Taiwán para establecer relaciones oficiales con la República Popular China. La decisión respondió, en muchos casos, a la expectativa de acceder a mayores inversiones, acuerdos comerciales y asistencia económica por parte de Beijing.

Sin embargo, un informe confidencial que circuló entre gobiernos asiáticos y fue citado por Infobae sostiene que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas. El documento analiza a 18 países que realizaron ese cambio entre 2001 y 2024 y advierte que el acercamiento político no se tradujo necesariamente en un crecimiento económico significativo.

La lista incluye a Macedonia del Norte, Liberia, Dominica, Granada, Senegal, Chad, Costa Rica, Malaui, Gambia, Santo Tomé y Príncipe, Panamá, República Dominicana, Burkina Faso, El Salvador, Islas Salomón, Kiribati, Nicaragua y Honduras. Nauru también cambió su reconocimiento diplomático en 2024, pero quedó fuera de la muestra económica por falta de información suficiente.

La inversión china se concentró en pocos destinos

Uno de los principales datos del análisis es el volumen de inversión directa china acumulada en esos países. A fines de 2024, alcanzaba unos 2.300 millones de dólares, equivalentes al 1,1% de las inversiones chinas en el exterior, según las cifras del documento.

Además, esos países recibieron apenas el 2,4% de los fondos que China destinó a las 64 naciones vinculadas con la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

La distribución también fue desigual. Panamá concentró alrededor de 895,5 millones de dólares, seguido por Chad, con 485,1 millones; Liberia, con 361,6 millones; y Senegal, con 261,4 millones. De esta manera, cuatro países reunieron la mayor parte de la inversión registrada.

El informe también contabiliza unos 24.500 millones de dólares en obras contratadas por empresas chinas. Chad encabezó ese apartado, seguido por Senegal, Liberia y Panamá.

Crecimiento e inflación: resultados desiguales

El desempeño económico de los 18 países tampoco fue uniforme. Según el documento, el crecimiento anual promedio desde el establecimiento de relaciones con China hasta 2024 fue del 3,3%. Sin embargo, siete de las economías analizadas quedaron por debajo del promedio mundial estimado para el período.

La inflación presentó diferencias todavía más marcadas. El promedio anual de la muestra fue del 5,2%, mientras que ocho países superaron el promedio global del 3,6%. Malaui registró una inflación media del 16%, y Liberia y Santo Tomé y Príncipe alcanzaron el 11%.

Otro indicador señalado fue la evolución de las monedas frente al dólar. De acuerdo con la presentación, 12 de los 18 países registraron depreciaciones entre el año en que reconocieron a Beijing y 2024. La cifra promedio informada fue del 59,3%, aunque las situaciones particulares fueron muy diferentes.

Estos datos no demuestran por sí solos que el vínculo con China haya provocado los problemas económicos: las economías analizadas tienen estructuras, contextos políticos y condiciones internas muy distintas. Sí muestran que el cambio diplomático no garantizó resultados económicos homogéneos.

China vendió más de lo que compró

El comercio exterior aparece como otro de los puntos centrales del informe. En 2024, China representó, en promedio, el 13,5% de las importaciones de los 18 países, pero solamente el 5,1% de sus exportaciones.

La participación china en las compras externas aumentó en 16 de las economías examinadas desde el inicio de las relaciones diplomáticas. En cambio, su peso como destino de las exportaciones tuvo una evolución más limitada: creció en ocho países, disminuyó en cinco y se mantuvo prácticamente estable en los restantes.

La diferencia importa porque una relación comercial equilibrada no depende solamente de cuánto compra un país, sino también de las posibilidades que tienen sus empresas de vender productos en ese mercado.

El documento menciona, entre otros ejemplos, a Costa Rica, donde las exportaciones hacia China se concentrarían en una cantidad limitada de productos. También señala tensiones en República Dominicana por la competencia de comercios chinos con negocios locales.

Obras cuestionadas y compromisos pendientes

El informe identifica controversias relacionadas con proyectos financiados o ejecutados por empresas chinas en siete países. Entre los problemas mencionados aparecen dificultades para completar obras, incumplimientos de normas ambientales, daños al entorno y cuestionamientos sobre la ejecución de contratos.

También registra denuncias de corrupción en cinco países, además de protestas sociales, preocupaciones por el endeudamiento y medidas de presión económica.

Panamá aparece como uno de los casos más relevantes. La presentación sostiene que, en medio de las tensiones relacionadas con la operación del Canal, China habría aplicado medidas de presión comercial, entre ellas mayores controles sobre buques e importaciones y la interrupción de inversiones.

En otros países, como Honduras, Malaui, Nicaragua, Costa Rica, Gambia y Santo Tomé y Príncipe, el documento señala compromisos de asistencia económica que no se habrían concretado en los términos esperados.

La disputa por la influencia internacional

El acercamiento de estos países a Beijing forma parte de una competencia diplomática más amplia entre China y Taiwán. Para el gobierno chino, conseguir que otros Estados reconozcan a la República Popular como único representante de China contribuye a reducir el espacio internacional de la isla.

El Congressional Research Service de Estados Unidos documentó que, entre diciembre de 2016 y enero de 2024, diez aliados diplomáticos de Taiwán cambiaron su reconocimiento a favor de Beijing. El Atlantic Council, por su parte, analizó cómo las promesas de asistencia, inversión y comercio funcionaron como incentivos para esos cambios.

La experiencia de los países estudiados deja una cuestión abierta: el reconocimiento diplomático puede modificar el posicionamiento internacional de un Estado, pero no garantiza por sí mismo inversiones, crecimiento ni acceso privilegiado a los mercados.

Los resultados dependen también de los acuerdos alcanzados, de su cumplimiento y de la capacidad de cada economía para transformar esos vínculos en oportunidades productivas.