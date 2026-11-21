RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Restos de drones utilizados durante un ataque ruso contra Kiev alcanzaron la Embajada de Brasil en Ucrania.

También resultaron afectadas las representaciones diplomáticas de Sudáfrica, Austria y Países Bajos.

El Gobierno de Lula condenó los ataques y recordó que las misiones diplomáticas son inviolables según las convenciones internacionales.

La Cancillería brasileña informó que no hubo personas heridas ni daños materiales en su embajada.

La ofensiva rusa incluyó cientos de drones y más de un centenar de misiles, y provocó víctimas y daños en distintas zonas de Ucrania.

Brasil expresó su preocupación por el impacto en su embajada

El Gobierno de Brasil manifestó su rechazo a los ataques rusos contra Kiev, después de que fragmentos de drones alcanzaran las instalaciones de su embajada en la capital ucraniana. El episodio ocurrió el jueves 19 de noviembre, durante una ofensiva aérea de gran escala lanzada por Moscú.

La Cancillería brasileña, conocida como Itamaraty, confirmó que los restos de los artefactos también impactaron en las representaciones de Sudáfrica, Austria y Países Bajos.

En un comunicado difundido el viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que no se registraron heridos ni daños materiales en la sede brasileña. Sin embargo, manifestó su preocupación por el alcance de los ataques y reclamó que se respeten las normas internacionales que protegen las instalaciones diplomáticas.

«Las misiones diplomáticas son inviolables», recordó el Gobierno brasileño, al citar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

El reclamo de Lula y el llamado a detener las hostilidades

En su declaración, Brasil pidió a las partes involucradas en el conflicto que pongan fin a las hostilidades y respeten el derecho internacional humanitario.

El comunicado también remarcó la obligación de tomar todas las precauciones posibles para reducir las víctimas civiles y evitar daños a instalaciones y bienes que no constituyen objetivos militares.

Aunque la ofensiva fue atribuida a Rusia por las autoridades ucranianas y los reportes internacionales, el texto oficial del Itamaraty no mencionó directamente al Gobierno de Vladimir Putin. En cambio, dirigió su reclamo a los dos países enfrentados y reiteró su postura favorable a una solución negociada.

La Cancillería brasileña volvió a respaldar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra y establecer una paz duradera.

Una ofensiva de gran magnitud contra la capital ucraniana

El impacto en las embajadas se produjo durante uno de los ataques aéreos más importantes registrados en Kiev desde el inicio de la invasión rusa.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó más de 400 drones y más de 110 misiles durante la ofensiva. Los bombardeos tuvieron como objetivos instalaciones energéticas, redes logísticas y estructuras ferroviarias.

Las autoridades ucranianas informaron que los ataques dejaron muertos y heridos, además de provocar daños en distintos sectores de la ciudad. Los residentes buscaron refugio en estaciones del metro mientras se escuchaban explosiones en diferentes puntos de la capital.

La ofensiva también afectó otras representaciones extranjeras. En la embajada de Países Bajos se registraron daños leves, mientras que Austria convocó al embajador ruso en Viena para expresar su protesta por los daños sufridos en su sede diplomática en Kiev.

Francia, por su parte, solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar los ataques.

La guerra y los riesgos para las representaciones extranjeras

El episodio volvió a poner en primer plano la protección de las sedes diplomáticas en contextos de conflicto armado. La Convención de Viena establece que los Estados receptores deben proteger los edificios de las embajadas y garantizar que puedan desarrollar sus funciones sin interferencias.

La presencia de instalaciones diplomáticas afectadas por ataques aéreos genera preocupación internacional, incluso cuando no se registran víctimas ni daños de consideración.

Mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, Brasil insistió en la necesidad de retomar las negociaciones y evitar nuevas acciones que pongan en peligro a la población civil y a las representaciones extranjeras.