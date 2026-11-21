El gobernador de Santa Fe acompañó el encuentro realizado en la Plaza de las Ciencias, que reunió a jóvenes de distintos barrios con propuestas recreativas, música y espectáculos. Destacó el rol de los participantes, talleristas y coordinadores en la construcción de oportunidades e inclusión social.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este jueves de una nueva edición de la Fiesta Nueva Oportunidad, un encuentro que reunió a jóvenes de distintos barrios de Rosario con el objetivo de promover la participación, fortalecer vínculos y compartir una jornada de integración.

La actividad se desarrolló en la Plaza de las Ciencias, ubicada en bulevar Oroño y avenida 27 de Febrero, y contó con música, juegos, espectáculos y diferentes propuestas recreativas.

Durante el encuentro, Pullaro destacó el trabajo realizado a lo largo del año en toda la provincia y puso en valor el impacto del programa Nueva Oportunidad como herramienta de acompañamiento y generación de espacios de inclusión para las juventudes.

“Gracias a cada joven que participó en el programa, porque creyó que una política pública podía darle una oportunidad; y a los talleristas y coordinadores que ponen el cuerpo y el alma para construir una sociedad mejor”, expresó el mandatario.

En ese sentido, también reconoció el protagonismo de quienes forman parte de la iniciativa y su aporte a la transformación de los barrios rosarinos.

“Ustedes son los protagonistas de que Rosario esté mejor y la vuelvan a mirar”, sostuvo.

Nueva Oportunidad: participación e inclusión en los barrios

La Fiesta Nueva Oportunidad funcionó como un espacio de encuentro para compartir experiencias, mostrar el trabajo desarrollado durante el año y fortalecer los lazos entre jóvenes de diferentes sectores de la ciudad.

El programa busca generar oportunidades de formación, participación y acompañamiento, con propuestas que promueven la construcción de proyectos personales y colectivos.

La presencia de Pullaro en la jornada puso de relieve la importancia que el Gobierno provincial le asigna a estas políticas públicas, que articulan el trabajo de jóvenes, talleristas y coordinadores en distintos territorios.

Con música, actividades recreativas y espacios de intercambio, la celebración cerró una nueva etapa de trabajo del programa, con el foco puesto en la inclusión social y en la generación de oportunidades para las juventudes santafesinas.